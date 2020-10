Laurita Pacheco fue afectada por incendio de su casa en San Juan de Lurigancho

La cantante folclórica Laurita Pacheco resultó afectada por el incendio de su casa en San Juan de Lurigancho. La artista perdió sus equipos de sonido, vestuarios, muebles, artefactos eléctricos y otros artículos de primera necesidad.

“Solo se salvó un arpa que estaba en otro ambiente. La verdad es que hasta ahora no puedo calcular el monto de los daños, pero son cuantiosos. Prácticamente me he quedado con lo que tenía puesto”, expresó la intérprete peruana para El Popular.

La conocida ‘Reina del arpa’ contó que ella y su madre fueron al banco, mientras que su pequeño hijo se quedó en casa. Por suerte, un familiar suyo pudo ingresar a salvarlo en medio de las llamas.

“Yo había salido con mi mamá a realizar un trámite al banco por una deuda. Nos habremos demorado menos de media hora. Al retorno, vimos el desplazamiento de unidades de los bomberos. Grande fue mi sorpresa al darme cuenta de que mi casa se estaba quemando. Corrimos desesperadas”, declaró la cantante vernacular entre lágrimas.

Sin embargo, Laurita Pacheco asegura que se encuentra tranquila debido a que no perdió a ningún miembro de su familia en el incendio del último martes 20 de octubre a las 11:00 a. m.

“Mi hijito hubiera fallecido si mi padre no entraba por el techo y lo sacaba rápidamente. Lo material se recupera, la vida humana vale más. Estoy triste por lo sucedido, pero calmada, ya que no murió nadie”, agregó.

Sin embargo, se mostró preocupada por la pérdida de sus equipos de trabajo. “Estaba a punto de lanzar un disco, pero todo se paralizó. Estamos sobreviviendo gracias a los saludos virtuales y transmisiones. Ahora no sé qué voy a hacer, casi todo fue consumido por las llamas”, mencionó la intérprete, quien también se pronunció en Facebook.

