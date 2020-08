Toño Centella: su historia de amor con Johana Rodríguez que tuvo un triste final

El cantante de chicha Antonio Domínguez Vásquez, más conocido como Toño Centella, protagonizó un escándalo amoroso con su aún esposa Johana Rodríguez, a quien acusó de haberle sido infiel con un integrante de la orquesta Zaperoko.

Todo comenzó cuando el artista peruano anunció la separación definitiva en su cuenta de Facebook. Luego, afirmó que había sido traicionado por su esposa, que el supuesto amante tiene 17 años y además que era amigo de su hijo.

En las redes sociales los fans de Toño Centella lamentaron la ruptura de su matrimonio; sin embargo, hubo quienes le dijeron que “en la vida todo da vueltas”.

Aquí todos los detalles del romance que nació con la separación de una familia: la historia de amor de Toño Centella y su esposa Johana Rodríguez.

La expareja de Toño Centella lo acusó de haberle sido infiel con Johana Rodríguez

En el año 2010, el cantante sufrió un accidente automovilístico. Mery Garrido, la madre de su último hijo Aldair y quien era su pareja en ese entonces, lo acusó de llevar a su amante en el auto que chocó.

Se trataba de Johana Rodríguez. La mujer aseguró que, un año antes del accidente, encontró a Toño Centella con la joven en un hotel.

“Toño me pidió perdón, pero a los cinco días volvieron los maltratos. Además, supe que con ella tenía cuatro años de relación. Creo que salía con la chica desde que tenía 16 años, ahora debe tener 20. Él ha admitido que tiene una nueva pareja y se trata de la misma chica con quien lo sorprendí en el hostal”, declaró para el programa de Magaly Medina en setiembre de 2010.

“Es una chica que trabaja en la boletería quien me pidió que la llevara. No es cierto que Mery me haya sorprendido en un hostal con la joven”, dijo el cantante, desmintiendo la versión de su expareja.

Toño Centella y Johana Rodríguez anuncian su relación

Pero al cabo de unos meses, Toño Centella se separó de la madre de su hijo e inició una relación con Johana Rodríguez. Ella confesó estar enamorada y confirmó que estuvo junto a él cuando ocurrió el accidente automovilístico.

“Estamos enamorados y felices. Nos conocimos hace un año y yo estuve con él cuando ocurrió el accidente que tuvo en Puente Piedra, pero en ese entonces éramos amigos, a raíz de eso empezamos a frecuentarnos y ahora nos amamos. Incluso, ya tenemos planes de matrimonio, hace poco me pidió que nos casáramos, pero eso será cuando él solucione todos sus problemas”, dijo la joven para un medio local.

¿Cuándo conoció Toño Centella a su esposa?

Según Magaly Medina, el cantante de chicha se enamoró de su esposa Johana Rodríguez cuando ella tenía 18 años y él, 43. A lo largo de 12 años de relación, ambos viajaron por el mundo gracias a las giras de la orquesta del grupo Centella.

Toño Centella a Johana Rodríguez: ‘‘Me arrepiento haberme metido contigo'‘

Todo llegó a su final el pasado mes de julio de 2020. En una entrevista para Magaly TV, la firme, el artista peruano aseguró que contrató a un detective para que siga a su esposa y allí descubrió que la joven, de 30 años, le estaba siendo infiel con el cantante de Zaperoko.

“Él manejaba mi carro, se me perdió mi reloj y cadena de oro. ¿Por qué has sido mala en regalar mis cosas? Se me perdió de la nada y ahora se lo regaló a él. A dónde estamos llegando, qué maldad, me arrepiento de haberme metido contigo”, expresó.

Por su parte, Johana Rodríguez negó mantener una relación extramatrimonial con el adolescente. “En realidad, te digo que aquí no ha habido engaño, no ha habido nada. Yo estoy separada del señor Antonio hace mucho tiempo”, explicó para el programa.

Según ella, Toño Centella la denunció por robo, abandono de hogar y maltrato psicológico. “Jamás pensé que pueda llegar a tanto. Lo que usted está haciendo no se lo hace a nadie, es de cobardes”, escribió en su cuenta de Facebook.

