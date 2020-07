Toño Centella: joven que habría tenido romance con su esposa rompe su silencio

Hace unos días, Toño Centella aseguró que su esposa Johana Rodríguez le fue infiel con un joven integrante de la orquesta Zaperoko.

Tras estas graves acusaciones, Marvin Salas, la presunta pareja, salió a defenderse en Magaly TV, la firme.

“Es importante que tú me cuentes si es que tienes una relación sentimental con ella (la esposa de Toño Centella)”, le dijo una reportera al joven cantante, quien respondió ”No, señorita, no tengo nada que contar, soy amigo de ella nada más”.

En otro momento, el integrante de Zaperoko desmintió también que la cadena y el reloj dorados que luce sean propiedad del cantante de cumbia. “jajaja, están hablando estupide***. No hay ninguna cadena señorita, eso es mentira” comentó.

Por su parte, Johana Rodríguez también negó haberle sido infiel a Toño Centella en declaraciones brindadas para Magaly TV, la firme. “Yo no le he sido infiel jamás y él lo sabe perfectamente, sabe que toda mi vida lo he respetado”, precisó la expareja y aún esposa del cantante.

Durante la entrevista que ofreció para Magaly TV, la firme, Toño Centella afirmó que el joven con quien su esposa le habría sido infiel era amigo de su hijo.

“No entiendo. Teniendo todo, una casa, una buena familia, le he seguido y se le ha encontrado en un cuarto por los barracones del Callao, por ahí vive este muchacho. Es muy malo porque él era amigo de mi hijo”, declaró el intérprete.

