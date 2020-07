Maju Mantilla sorprende a sus fans al ‘convertirse’ en Yahaira Plasencia [VIDEO]

Maju Mantilla derrochó sensualidad en el set de En boca de todos, el último miércoles, al imitar a Yahaira Plasencia. La ex Miss Perú sorprendiendo a los panelistas del magazine realizando esta presentación.

Durante aquella emisión, Sergio George y la intérprete de “Cobarde” se conectaron a través de una videollamada. Allí, conversaron amenamente sobre el éxito que vienen acaparando a nivel internacional.

Maju Mantilla imitó los pasos Yahaira Plasencia durante una secuencia de En boca de todos. Foto: Maju Mantilla Instagram

En un momento de la charla, Maju Mantilla se atrevió bailar como ella en la secuencia ‘La máquina del tiempo'.

Ante los ojos de sus invitados, realizó la performance, vistiendo un short y chaleco idéntico a la utilería de Yahaira Plasencia.

“Era una Yahaira ‘fideita’ bailando ahí en el escenario, pero no importa. No tengo los movimientos de Yahaira, pero me encanta tu música, me encanta bailar y la siento también como todos los peruanos”, dijo Maju Mantilla tras su presentación de “Y le dije no”.

Yahaira Plasencia y el productor musical destacaron la gran capacidad de la modelo. “Maju, yo siempre he dicho que eres súper talentosa, de verdad que sí, actúas, bailas, conduces, lo has hecho increíble, mil aplausos para ti”, dijo la salsera.

Cabe señalar que Maju Mantilla participa en la novela “Te volveré a encontrar”, junto a Alondra García Miró y Nicola Porcella.

Maju Mantilla. Foto: Instagram

