Karina Rivera tras ser acusada de ‘romper’ matrimonio: ″Estoy feliz con mi conciencia″

Karina Rivera fue acusada por la esposa de su actual pareja Alejandro Rodó de haber arruinado su matrimonio. Según Giuglianna Calisto, el ahora novio de la animadora vivía en su casa junto a sus hijos cuando ella apareció.

Magaly TV, la firme fue a buscar la versión de la conductora de Latina. Ella sin temor a las cámaras, decidió defenderse y buscó aclarar cómo se inició su romance con el hombre casado.

La animadora infantil negó que haya sido la amante de su actual pareja y aseguró que tiene la conciencia tranquila. Incluso, aseveró que conoce a toda su familia desde que era pequeña.

“Alejandro es una persona que conozco desde la infancia, hemos crecido juntos. Yo estoy feliz con mi conciencia, conozco a su familia, a sus hermanos”, expresó.

Luego, se refirió a la aún esposa de su novio Alejandro Rodó. “Si tiene algún problema ella, creo que no es conmigo, yo salgo con una persona que está separada hace año y medio”, agregó.

Karina Rivera descartó “totalmente” haberse metido en el matrimonio que duró 20 años. “No soy ese tipo de mujer. Yo no salgo con una persona que tenga un compromiso, yo salgo con alguien separado. Si hay algún problema, no es mío, yo estoy tranquila. Soy divorciada, no me voy a correr porque sé que no estoy haciendo nada malo”, finalizó.

Sin embargo, la versión de la conductora de La ruta del amor se aleja de la de Giuglianna Calisto debido a que ella sostiene que su esposo abandonó su casa recién en febrero de este año.

“Que ella no me venga a decir que él estaba separado porque él no estaba ni separado ni había salido de mi casa cuando ella apareció. Se ha metido en mi matrimonio, aunque diga que no, ella lo sabe”, declaró la esposa de Alejandro Rodó para el programa de Magaly Medina.

