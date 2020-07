Korina Rivadeneira en la última etapa de su embarazo: “No todo es color de rosa”

Korina Rivadeneira está a pocas semanas de dar a luz. La modelo venezolana confesó que su embarazo está en la última etapa, donde se sienten los dolores y malestares de llevar a su primer hijo.

La esposa de Mario Hart reveló cómo está enfrentando molestias en todo su cuerpo cuando se levanta en las mañanas y durante el día.

Korina Rivadeneira sorprende con su avanzado embarazo. Foto: Instagram

“Ya entré en una etapa en la que me cuesta hacer muchas cosas porque el dolorcito no me deja. Hombres los odios, ustedes deberían sentir lo mismo. No todo es color de rosa”, escribió la pareja del piloto peruano en sus historias de Instagram.

Luego, aseguró que sus seguidoras que son madres o están embarazadas entenderán por la difícil etapa que está atravesando y mencionó que jamás imaginó que sería tan doloroso.

“Ustedes no tienen ni idea, bueno, solo las embarazadas lo entenderán, el dolor que tengo en las boobbies. ¡Dios santo! Es un dolor fuertísimo que me quema cuando me levanto, es súper doloroso. Cuando me duermo y cambio de posición suena el hueso... ya me están empezando los dolores”, manifestó en Instagram.

Para sobrellevar mejor su embarazo, Korina Rivadeneira realizó su su primera sesión de profilaxis para estar preparada al dar a luz.

Korina Rivadeneira y Mario Hart esperan una niña. Foto: Instagram

“Acabo de terminar mi clase de profilaxis, que es como un entrenamiento previo al parto y estoy obteniendo muchísima información. Bueno, solo quería compartirlo con ustedes”, finalizó la modelo.

