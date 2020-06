Renzo Schuller pide ayuda para SJL: “Apoyemos con alimentación y con ropa, aquí hace mucho frío”

Renzo Schuller llegó al centro poblado Las Lomas, en San Juan de Lurigancho, para ayudar a una olla común de esta zona, que alimenta a 80 personas.

El conductor de América Hoy y Martín Arredondo llevaron algunos alimentos como carne, fideos, avena, azúcar, aceite, huevos, producto de las donaciones de empresas privadas con la finalidad de apoyar a los vecinos de dicho distrito.

Renzo Schuller lleva olla común a los vecinos de Las lomas en San Juan de Lurigancho, pero pide más ayuda. Foto: América TV.

Al percatarse que la ayuda no fue suficiente, Renzo Schuller hizo un llamado a todos para que se solidaricen con las personas que viven en humilde sector.

“Esto no es suficiente, debemos regresar con más ayuda, nuestros hermanos nos necesitan. Apoyemos con alimentación y con ropa, aquí hace mucho frío”, comentó.

Por su parte, desde el set de América Hoy, la conductora Ethel Pozo dijo: “Hemos llevado donaciones para que no solo haya agua en esa olla, sino, también comida. Todos debemos ayudar, y no solo nosotros los artistas, si no, todos”.

Además, las personas que viven en Las Lomas aprovecharon las cámaras de televisión para pedir más ayuda.

Ante, Renzo Schuller señaló que los niños de esta zona no puede recibir una buena educación por falta de Internet y de materiales básicos para la educación.

“Llamamos a las empresas de telefonía para que nos ayuden con la señal y también con los celulares y tablets, ¡los hijos de estas personas no pueden estudiar y necesitan hacerlo!”.

