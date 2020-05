Niurka Marcos: “Edith González me tuvo jodida durante las grabaciones de Salomé” [VIDEO]

Siempre polémica, la actriz y vedette mexicana Niurka Marcos, reveló en una entrevista que la actriz Edith González, fallecida en junio del año pasado víctima de cáncer, le hizo la vida imposible cuando ambas trabajaron en la telenovela Salomé para Televisa.

Según contó, la convivencia al interior del set fue un ‘proceso severamente traumático’, que el productor Juan Osorio le advirtió que tendría un papel muy cercano a la protagonista, que haría las veces de su mejor amiga y que tuviera cuidado de no opacarla. “Yo no hago competencia con nadie, yo no tengo complejo de inferioridad. Me puse modo avión desde que empecé, primero para no causarle a la protagonista ningún tipo de celos y segundo para no meter al productor, que era mi marido, en pedos”, explicó Niurka.

Edith González y Niurka Marcos en Salomé.

PUEDES VER Niurka Marcos confiesa haber sido víctima de violencia a manos de su exesposo

Sin embargo, según narró la vedette, a pesar de que intentó siempre mantener un perfil bajo, Edith González la traía “jodida”. “Aunque yo me la pasaba bajo perfil, aquella me tiraba con Fa sostenido, Mi menor, ella y el profesor Jiménez, los dos que en paz de descansen… me traían pero jodida. A mí y a Juan”, detalló Niurka durante la entrevista para el programa La última y nos vamos que conduce Yordi Rosado.

“Aguanté vara una telenovela completa de éxito, de año y dos, tres meses, y cuando terminó dije no hago más novelas con Juan, le dije, para no comprometerte más en eso”, agregó Niurka Marcos quien inmediatamente fue duramente criticada por los cibernautas por hablar de una difunta que no puede defenderse.