Karla Panini responde a familia de Karla Luna: “No necesito demostrarles nada” [VIDEO]

Karla Panini se pronunció sobre las declaraciones de la familia de Karla Luna, quienes aseguraron que la conductora de televisión y Américo Garza mantuvieron una relación a escondidas y maltrataron a la fallecida actriz mexicana.

Luego de que se hiciera público un audio en el que Karla Luna confrontaba a su excompañera de trabajo, Karla Panini utilizó su cuenta de Twitter para aclarar la situación y desmentir las acusaciones en su contra.

Karla Luna y Karla Panini compartieron escenario en el programa de televisión 'Las Lavanderas'.

Una de las publicaciones de Karla Panini muestra una imagen con la frase: “Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas”, señala el tweet de la conductora de televisión.

De la misma forma, realizó otra publicación para detallar que no tiene porqué dar explicaciones a la gente y, además, recalcó que esta situación no la hará que se aleje de las redes sociales.

“No necesito demostrar nada a nadie, tampoco voy a desaparecer de las redes debido al odio de la gente que sigue enganchada en hacer daño por elegir ser feliz. Sigan inventando historias”, manifestó Karla Panini.

No necesito demostrarle nada a nadie, tampoco voy a desaparecer de las redes debido al odio de gente que sigue enganchada en hacer daño por elegir ser feliz!

Por último, la excompañera de trabajo de Karla Luna compartió un vídeo que ya había publicado hace algunos meses. En la grabación, la conductora de televisión recalcó que el tema de su relación con Américo Garza es un tema cerrado.

“Siento que no hay nada qué decir ni nada qué hablar. Me traen un tema como si yo fuera algo muy importante, la neta no, soy cero importante ni al caso cuando hay noticias mucho más importantes en este momento”, manifestó la ‘comadre güera’.

Familia de Karla Luna revela audio que confirma infidelidad de Karla Panini

En un vídeo difundido a través de YouTube, los hermanos e hijos de Karla Luna afirmaron que decidieron publicar el audio porque mucho se ha especulado sobre la infidelidad de Karla Panini y Américo Garza.

Karla Panini se casó con Américo Garza en el 2016.

En la grabación se puede escuchar a la fallecida comediante confrontando a la conductora de televisión por haberla traicionado.

“Tú destruiste mi matrimonio Karla. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas su padre, les quitaste su corazón a dos niñas”, dijo Karla Luna.