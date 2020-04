Lucía Méndez recuerda la vez que le regaló un vestido a Selena Quintanilla

La cantante mexicana Lucía Méndez, recordó en una entrevista con el programa De Primera Mano, la relación que tuvo con la fallecida Reina del texmex, Selena Quintanilla y la vez que le regaló uno de sus vestidos favoritos para que lo use en un comercial de televisión.

“Se lo regalé porque primero me lo pidieron prestado y después dije no lo quiero, no hay ningún problema. Pedro Torres me dijo que le regalara un vestido rojo y era uno de los que más me gustaban, era un Versace, me acuerdo muy bien”, recordó la recordada protagonista de El retorno de Diana Salazar.

Selena Quintanilla.

PUEDES VER Lucía Mendez: “Camilo Sesto murió solo, estaba muy enfermo y nadie lo atendió”

Méndez también contó que desde que le obsequió el vestido, Selena siempre se mostró agradecida con ella. "Después, cuando pasó el tiempo a ella nunca se le olvidó y me lo agradeció. Me dijo ‘Gracias por regalarme uno de los vestidos que más me gustan, todavía lo tengo, lo cuido’. Para mi fue un gran momento que me dijera que todavía lo tenía y que lo guardaba como un gran recuerdo. Era muy linda, muy sencilla y carismática, cantaba hermoso. Su español era chistoso, entonces hablamos en inglés, pero a veces en español. Entonces en spanglish, era tan graciosa, divina y apunto de ser un ídolo y mira lo que pasó”, comentó Lucía.

En otro momento se le preguntó su opinión sobre Yolanda Saldívar, la mujer que mató a Selena y que hoy clama salir en libertad de la cárcel. “Yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero como es posible que pida salir de prisión. No soy nadie para pedir que no salga, pero recuerdo que lloré muchísimo cuando ella mató a Selena”, dijo.