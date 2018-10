¿Daniela Castro robó en la casa de Lucía Méndez? Mexicana deja tajante mensaje

Lucía Méndez, la protagonista de la recordada telenovela ‘Colorina’ (1980), acabó con los rumores que dejan otra vez mal parada a Daniela Castro, quien recientemente fue acusada de robo en Texas (Estados Unidos).

Con un tajante mensaje en su cuenta de Instagram, Lucía Méndez se pronunció sobre lo que informaron varios portales de espectáculos con respecto a Daniela Castro, dando a entender que la actriz también robó dentro de la casa de la actriz de 63 años.

Méndez no dudó en defender a la villana de telenovela y compartió una foto de antaño de la sindicada. La publicación en Instagram estuvo acompañada de palabras de apoyo a la actriz que se encuentra en el ojo de la polémica y a la que considera una amiga.

“Daniela, mi querida gran amiga, es una pena que la gente invente chismes tan absurdos como decir que viniste a mi casa a robarme, esto es absolutamente falso", manifestó Lucía Méndez en su cuenta de Instagram.

La actriz que protagonizó la telenovela 'El extraño retorno de Diana Salazar' en 1988 dejó en claro que los rumores no tienen sustento alguno porque Daniela Castro nunca la visitó en su predio. “Y ahora que lo pienso, jamás has venido a mi casa. He sido amiga de tu familia, de tu madre adorada". "Es realmente triste, estas cosas han sido inventadas con la intención de vender el amarillismo", continuó en Instagram.

Lucía Méndez lamentó el terrible momento que vive Castro, quien el pasado 29 de septiembre fue arrestada por unas horas en San Antonio, Texas, tras aparentemente haber sustraído algunas prendas de una tienda outlet.

"Dany, te quiero mucho y repito, siempre contarás conmigo incondicionalmente. Un fuerte abrazo con todo mi cariño", concluyó la artista en su cuenta de Instagram.

De esta forma, la también cantante brindó todo su apoyo a Daniela, de quien se dijo que había robado algunas piezas de colección durante una fiesta, mientras se dirigía al baño. Sobre este tema, Castro no se ha manifestado.

Dato: el próximo 29 de octubre, Daniela Castro tendrá la oportunidad de mostrar pruebas en la corte para defenderse sobre el cargo de robo del que se le acusa.