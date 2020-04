Kalimba hace un llamado a sus seguidores a colaborar en esta cuarentena

Ya done a 3 hospitales. Dinero, aguas, cubrebocas... etc... y hoy fuimos a entregar despensas. No a dar un show. La música fue petición del lugar por la gran tristeza que tienen. 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾



Me urge Ver que están haciendo los demás además de pensar en si mismos. ME URGE!! https://t.co/3Tl1RaViku pic.twitter.com/LL9gg2CcWQ