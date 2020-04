“Necesito curarme. Hasta pronto”: la emotiva despedida de Amaia Montero a sus fans

Amaia Montero se encuentra en un momento complicado de su vida. Luego de publicar una foto junto a su perro Pop en su Instagram y recibir comentarios de sus seguidores, la cantante no pudo contenerse más y escribió unas emotivas palabras de despedida que dejaron en incertidumbre a todos sus fans.

Con motivo de celebrar el Día Internacional del Beso el 13 de abril, la artista subió una fotografía junto a su mascota, que había fallecido en agosto del 2019. La publicación en Instagram, tuvo varios comentarios positivos de sus seguidores, a los cuales ella respondía con un amable “gracias”.

Sin embargo, una de sus seguidoras le espetó: “Queremos fotos nuevas”, a lo que Amaia Montero no dudó en responder: “Esta foto es inédita y significa mucho para mí... me como a besos y abrazos a mi amor Pop que murió el agosto pasado".

En seguida, continuó: "Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me de la gana sean antiguas o actuales y si no te gustan...ya sabes...y esto va también para algunas personas que me dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un por qué”.

La seguidora se disculpó aclarando que su comentario no fue con mala intención, y aunque se desató un hilo de respuestas por parte de otros fans a favor y en contra del comentario, la cantante volvió a manifestarse.

“No... realmente no entiendes cómo me siento...no lo sabes... para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... como he dicho... todo tiene un por qué...he sufrido muchísimo cuando yo vea”, recalcaba Amaia Montero.

Pero nadie advirtió que la cantante empezaba a desmoronarse y hablar de lo más profundo de su corazón, cuando de pronto finalizó: "lo último que necesito es más presión...ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco”.

La misteriosa despedida de Amaia Montero

Horas más tarde del acalorado debate que hubo en la instantánea de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ella misma subió una nueva fotografía, que hasta el momento sería la última, diciendo “Hasta pronto”.

Esto generó una gran incertidumbre entre sus fanáticos, quienes horas antes y para mostrarle su apoyo a la artista crearon el hashtag con la frase ‘enloszapatosdeamaia’, con el propósito de hacerla tendencia en redes sociales.