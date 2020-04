Úrsula Corberó a J Balvin: “Me siento más fuerte desde que interpreto a Tokio” [VIDEO]

El colombiano J Balvin y la española Úrsula Corberó tuvieron una entretenida charla vía Instagram Live este martes 31 de marzo. Durante la comunicación, que duró 45 minutos, ambos comentaron detalles de sus proyectos personales.

Sorprendiendo a sus seguidores, los artistas conversaron con naturalidad y revelaron algunos hechos hasta ahora desconocidos. Se supo, por ejemplo, que la actriz pasa sus días de confinamiento en Buenos Aires, al lado de su novio Ricardo ‘Chino’ Darín.

La charla entre J Balvin y Úrsula Corberó duró 45 minutos. (Foto: captura)

“Aquí, en Argentina, diez días parecen veinte. Y me he quedado aquí, y todo apunta a que me voy a quedar aquí bastante tiempo”, confesó la intérprete de la popular 'Tokio’ en La Casa de Papel.

Por su lado, J Balvin también comentó el asunto del aislamiento social, dando a conocer lo que tiene en mente para cuando termine. “Yo soy sobrio, pero apenas acabe la cuarentena sí que me voy a ir de rumba, de fiesta, dos días”, afirmó.

Sin embargo, el momento más llamativo de su diálogo online fue cuando Úrsula Corberó se refirió a su trabajo en La Casa de Papel, una de las producciones españolas más exitosas de los últimos tiempos.

“Lo de la serie nunca había pasado con una serie española. Realmente, yo soy mucho más valiente y me siento mucho más fuerte desde que interpreto a Tokio. Es que tiene un power la tía... Y es curioso porque todos los personajes que me daban en España eran de pija”, relató la actriz, en alusión a la personalidad débil y presumida de sus anteriores papeles frente a la cámara.