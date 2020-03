Lidia Ávila recuerda a su hija fallecida con conmovedora canción [VIDEO]

Lidia Ávila, una de las integrantes de la agrupación de pop OV7, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para hacer una conmovedora publicación sobre un suceso trágico que le tocó vivir hace varios años.

La conductora y cantante mexicana recordó a su hija fallecida Sophia. La pequeña nació hace 11 años, pero lamentablemente tuvo varios problemas de salud que no pudo superar.

A manera de homenaje, Lidia Ávila entonó “Contigo” de la cantautora española Rosana Arbelo, para celebrar a su bebé, la cual procreó con su entonces esposo Paulo Lauría.

“Hoy a 11 años de que llegaste a mi vida te recordamos con todo el amor del mundo, besos hasta el cielo princesa Sophia, te amo con todo mi corazón, esta canción va para ti siempre”, es el texto con el que la cantante acompañó el video que conmovió a sus 485 000 seguidores de Instagram.

“Bueno, pues para mí hoy es un día agridulce porque hace once años nació mi princesa Sophia que hoy está en el cielo y no puedo dejar de pensarla, de festejarla, de recordarla. Y hoy lo hago con mi esposo, con mis hijos, que también saben que hoy sería el cumpleaños de Sophia y como saben esta canción para mí es muy significativa y me recuerda mucho a ella y se las quiero compartir en estos días tan difíciles donde todos estamos valorando a la familia, el tiempo de estar en casa, el tiempo de disfrutar a los nuestros y ojalá que les guste”, dijo la integrante de OV7 antes de su interpretación.

¿A qué edad murió la hija de Lidia Ávila?

Hace 11 años, Lidia Ávila pasó terribles momentos tras el nacimiento de su hija Sophia. La pequeña llegó a este mundo con diversos problemas intestinales congénitos, lo cuales no pudo superar.

La niña falleció el 26 de septiembre de 2009, cuando solo tenía 6 meses de edad.