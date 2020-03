Patricio Parodi hace bromas a Sheyla Rojas por sus cirugías [VIDEO]

Durante el último programa de Estás en todas, Sheyla Rojas se encontraba preguntándole a los chicos de Esto es guerra si se habían sometido a algún tipo de retoque en el cuerpo, pero nunca esperó que cuando fue el turno de Patricio Parodi este le recordaría todas las veces que la popular ‘Shey Shey’ pasó por el quirófano.

Con un cartel en mano que decía “#MiRetoquitoFue”, Sheyla Rojas se acercó a su expareja para preguntarle si se había sometido a algún procedimiento estético, pero pronto este invirtió los papeles, por lo que ex chica reality, entre risas, sólo comentó.

Sheyla Rojas sufre troleo de Patricio Parodi por cirugías.

“Lo mío ya fue. (Solo me hice) las chichis (en referencias a sus pechos)”, a lo que Patricio Parodi la mira con incredulidad y replica:

“Estábamos con Luciana (Fuster) en la radio y dijiste que tenías más de 10 retoquitos: el busto, las pompas, la nariz, los pómulos, pero ¿de dónde salen los otros cinco? falta acá, cuando te cortas; la lipo (liposucción). ¿De dónde sacamos las otras cuatro? Entonces, aumentamos una rino más (rinoplastia), el labio no es una operación. Luego, sacamos otra operación para el otro lado, otro cambio de bubis y otro cambio de pompas”.

Patricio Parodi confesó que sólo se hizo un retoque estético.

Luego de reírse por este recuento de sus cirugías, Sheyla Rojas pide a Patricio Parodi que olvide sus retoques: “Es un caso aparte”, asegura, para luego comentarle que mucha gente piensa que el chico reality se ha sometido a cirugías.

“Me he cortado las orejas, mucho me dicen (eso). Nada que ver. Mis orejas son enanas. No me he puesto bótox, no me he tocado la cara; bueno, mis dientes no son naturales, tampoco carillas. Lo que podría decir es que me corté un poco las encías”, aclaró el novio de Flavia Laos.

Sheyla Rojas se coge de esto para asegurar que Patricio Parodi sí se hizo un “retocazo” en el cuerpo, pero este, lejos de molestarse, hace una nueva broma a su expareja: “Es como cuando te maquillas; eso sí es un retocazo”.