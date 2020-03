Jessica Newton tras disfrazarse en La Máscara: “Ojalá hagamos más televisión blanca”

La Máscara tuvo como participante sorpresa a Jessica Newton, quien se disfrazó de lechuza en el reality conducido por Mathías Brivio.

La organizadora del Miss Perú impactó con su presencia en el set de televisión, pues algunos de los ‘investigadores’ daban por asegurado que era su ‘rival’ en las pasarelas, Edith Tapia.

En la última edición del pasado sábado, ella se enfrentó contra nueve participantes que estuvieron bajo las máscaras de caballo, palta, diva del mar, mariposa, panda, águila, gato y llama.

En medio del pedido del público, Jessica Newton se quitó la máscara debido a que obtuvo la menor cantidad de votos. El resto de los concursantes se quedaron una semana más hasta la próxima transmisión del programa.

Jessica Newton se disfrazó de lechuza en “La Máscara”. Foto: captura Latina

“Genial es una experiencia maravillosa, qué bien me conoce Gianella”, expresó. “Ojalá que hagamos más televisión blanca, me encantó ver todo el trabajo detrás, jamás me hubiese imaginado cantar, increíble”, agregó Jessica Newton.

Por otro lado, otras figuras del espectáculo que sorprendieron fueron Katia Palma y Cristian Rivero, quienes están próximos a estrenar el regreso de Los reyes del playback. Ambos presentadores fueron desenmascarados luego de que bailaran bajo los disfraces de panda y águila.

