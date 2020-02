‘Sálvame’: Antonio Montero revela cuál es situación de salud actual [VIDEO]

Antonio Montero lo ha contado todo. Luego de que se extendieran los rumores de que estaría pasando un mal momento en lo sentimental, el periodista ha revelado que tuvo un tumor en la pierna que le llevó a someterse a una intervención quirúrgica para extirparlo.

Fue a través de ‘Sálvame’ que se atrevió a contar sobre su estado de salud. Antonio relató que en el verano percibió un bulto en la pierna izquierda al que no le dio mucha importancia. Una semana más tarde, seguía la protuberancia, por lo que, en septiembre, se acercó a un centro de salud.

Le realizaron muchas pruebas y el médico le comentó que era pertinente hacerle una biopsia para determinar la benignidad o malignidad del tumor. Antonio pidió que se la extirparan. “Era como una pelota de tenis, estaba metido dentro del muslo y como estaba profundo yo solo notaba levemente”, detalló.

Es así que en septiembre que fue operado, pero luego continuó con su vida de manera habitual, incluso trabajó sin interrupción. Solo después de quince días acudió al hospital para que le retiraran los puntos, pero no lo esperaba su médico, sino el director del centro y un oncólogo.

“Me dijeron que no tenía ningún aspecto de esto pero que era una cosa chunga, malo”, indicó Antonio. Lo que sucedía era que el lugar donde se ubicaba el tumor era una zona hermética, por lo que debían intervenirlo quirúrgicamente una vez más para retirar el músculo entero.

“No tuve miedo de nada, a los médicos les dije que si la tengo que palmar, la palmo. No pasa nada. El médico que me lo quitó estaba preocupado porque se encontró una cosa que no es frecuente”, señaló el colaborador, que se mostró con total calma.

Luego de las palabras del médico, le operaron de nuevo quince días después. Además, recibió radioterapia y, en la actualidad, le vienen realizando pruebas. No sabe todavía los resultados, pues está a la espera de su cita con los especialistas. “Por lo que entiendo, están bien las cosas. ¿Drama? Cero ¿Miedo? Cero”, afirmó.

El reencuentro con María Patiño

Minutos más tarde, María Patiño hizo su ingreso al plató de ‘Sálvame’. Antonio la abrazó frente a cámara y le pidió perdón por haber causado revuelo sobre un supuesto enfrentamiento entre ambos. “Le he dicho que siento si le he hecho daño porque lo siento de verdad, mi intención no es hacerle daño”, zanjó.