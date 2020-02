Pamela Franco se pronuncia luego de que Diego Chávarri revelara que se amaneció con él

Pamela Franco se pronunció luego de que Diego Chávarri confesara que ella “se amaneció con él” en una discoteca. Las declaraciones del exfutbolista han remecido la farándula peruana y entre estas destacó la experiencia que vivió con la novia de Christian Domínguez.

Según la versión de Diego Chávarri, la integrante de “Alma bella” buscaba mantener contacto con él esa noche cuando se encontraron en la discoteca.

“¿Pasaste la noche con Pamela Franco?”, le preguntó el conductor de “El valor de la verdad” al exdeportista.

“Sí. En ese momento estaba sola. Yo iba a salir, a las 11:30 me volvió a llamar, a las 12 otra vez. Ella estaba con una amiga y yo dije, aquí están en pareja. Pasaron cinco minutos, me preguntó dónde estaba, y me dijo ‘ahí voy’, y se pasó al grupo donde estaba con mis amigos y se quedó tomando”, respondió el también exchico reality.

Pamela Franco se pronunció en Instagram ante las criticas en las redes sociales y la reveladora confesión de Diego Chávarri. “Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal”, escribió la cumbiambera.

Pamela Franco se pronunció en Instagram ante las criticas en las redes sociales. Foto: Captura

¿Qué dijo Christian Domínguez tras escándalo de Pamela Franco y Diego Chávarri?

El cantante de cumbia Christian Domínguez y Pamela Franco estarían alejados debido a los horarios de las presentaciones de sus grupos musicales.

Como de costumbre, la pareja se envía dedicatorias en Instagram; sin embargo, esta vez ninguno se ha expuesto en las redes. Por su parte, el cumbiambero anunció su último concierto y evitó toda declaración en referencia a su novia.