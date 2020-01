Sylvester Stallone deja atrás el tinte y los retoques estéticos para sorprender con imagen al natural

Sylvester Stallone ha sido señalado en más de una oportunidad, por haber abusado de la aplicación de botox en su rostro, al punto de lucir irreconocible en comparación con su antigua figura, además de utilizar tintes en el cabello y la barba en su afán de lucir más joven. Ahora, el actor dejó atrás tantos esfuerzos por repotenciar su imagen y se mostró al natural a través de un video que compartió en Instagram, a sus 73 años.

El intérprete de “Rambo” sorprendió a sus seguidores al reaparecer en su red social, luciendo el cabello y la barba completamente blancos, una apariencia bastante alejada de su clásico estilo del pasado. Además, acompañó su video con un peculiar mensaje.

“A veces me despierto sin ganas de hacer nada. Lo único que me apetece es relajarme. Es cierto, y cualquiera que diga lo contrario está mintiendo. Nos pasa a todos, es parte de la naturaleza humana”, escribió la estrella de cine, quien se desempeñaba como peluquero antes de alcanzar la fama y fortuna.

“Lo que pasa es que después te pones en pie, te enfadas un poco contigo mismo y te das cuenta de que para conseguir cualquier cosa es necesario hacer un depósito en el ‘banco de objetivos'. ¡Entonces, volveré a mi frase favorita y lo haré! #KeepPunching'', continuó Sylvester Stallone.

Pese a que el mensaje de Sylvester Stallone no tiene referencias a su nueva figura, las reacciones y comentarios de sus fans no se hicieron esperar. “Te ves genial, el hombre más interesante del mundo”, “Eres aún más encantador con ese look. Te amo”, “Sigue golpeando mi héroe ¡Siempre el mejor!”, comentaron algunos cibernautas.