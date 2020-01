Ariana Grande es denunciada por plagio en su canción “7 rings”

Falta poco más de una semana para que Ariana Grande actúe en la gala de los Grammys, uno de los eventos mas importantes de la industria musical.

Sin embargo, la cantante ha recibido una mala noticia, pues ha sido acusada de plagio por su canción “7 rings”.

Ariana Grande está nominada en cinco categorías en los Grammys, entre ellas al ‘álbum del año’ por su trabajo con “Thank u, next”.

La que podría ser una de las mejores noches para la artista, parece estar arruinándose, pues el rapero Josh Stone, conocido como DOT, registró una demanda por plagio en un juzgado de Nueva York.

La denuncia del rapero se debería a que la canción de la artista contienen estrofas copiadas de un rap suyo del 2017 llamado “You Need it, I Got It”.

Según el abogado del Josh Stone, dos musicólogos forenses han examinado ambas canciones y han encontrado fragmentos en los que las notas y el ritmo son parecidos.

Además, señala que en el tema plagiado se repite varias veces unas palabras cuyo significado es similar a una frase que utiliza la intérprete en “7 ring”.

Es decir, Ariana Grande pronuncia en la canción las palabras “I Want It, I Got It. I Want It, I Got It” (“lo quiero, lo tengo”) de manera parecida a lo que hace Josh Stone al repetir la frase “You Need It, I Got It. You Want It, I Got It” (”lo necesitas, lo tengo, lo quieres, lo tengo") en su tema musical.

Ariana Grande es acusada de plagio. Foto: Instagram

“Literalmente, cada una de las 39 notas respectivas de ‘7 Ring’ es idéntica a las 39 notas de ‘You Need it, I Got It’ desde una perspectiva de ubicación métrica. Dicho de otra manera, el ritmo y la ubicación de las notas y las letras son idénticas”, se puede leer en la demanda según la revista Variety.