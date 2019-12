Poly Ávila tras revelaciones de André Castañeda: "No tengo tiempo para lo demás”

La argentina Poly Ávila se pronunció en su cuenta oficial de Instagram luego que André Castañeda se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad”.

Lejos de aclarar o desmentir las declaraciones de su expareja sentimental, la modelo se mostró muy feliz al lado de sus familiares en su país natal.

Además, Ávila realizó un Instagram Storie para dejar claro que se encuentra bien y lejos de Perú. “Estoy yendo a Palermo a tomarme unas birras. No tengo tiempo para lo demás”, escribió.

En otra publicación de Instagram, la exintegrante de “Combate” se dejó ver en ropa de baño. “¡Ahora sí! ¿2020 te espero así de feliz o más?”, expresó.

Poly Ávila se pronuncia en redes sociales tras declaraciones de su expareja. Foto: Instagram.

André Castañeda habló de su pasado con Poly Ávila

El modelo André Castañeda reveló detalles de su romance con Poly Ávila y sorprendió a más de uno al confesar que la argentina amenazaba con suicidarse cada vez que ponían fin a su relación.

“En una discusión en su casa no me dejaba ir, logro irme a mi casa y comienzan las llamadas y mensajes”, empezó a explicar Castañeda.

“No me gusta que me manipulen, pero yo cedía. Siempre me va a quedar la duda de si se lanzaba o no. Eso es chantaje. Eso jamás se contó. Yo iba porque la creía capaz. Le mentía de que íbamos a regresar”, agregó.

André Castañeda se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y respondió a 20 preguntas que le formuló el periodista Beto Ortiz.