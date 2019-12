Shirley Arica revela confesiones de Farfán: “Me dijo que nunca perdonaría a Yahaira Plasencia”

Shirley Arica se presentó el último miércoles en el programa de Magaly Medina para contar todo lo que no pudo ser revelado en el vetado programa de “El valor de la verdad”. La modelo habló sobre su ‘fugaz’ romance con Jefferson farfán y detalló lo sucedido en la ‘encerrona’ que tuvo con varios futbolistas peruanos.

Fiel a su estilo, la ‘Chica realidad’ aseguró que salió con el delantero del Lokomotiv cuando había terminado con la salsera Yahaira Plasencia. Tras varias salidas, ambos habían tenido una relación pasajera que no nunca pudo concretarse formalmente.

Durante sus declaraciones sobre cómo inició su amorío con el futbolista peruano, confesó algunas cosas que él le dijo sobre la cantante, con quien actualmente mantiene un romance.

“Él me dijo que jamás le perdonaría lo que le hizo, pero ya lo perdonó. Estaba muy dolido, porque no asimilaba todo el comportamiento de ‘La Rosada’, dijo la exsaliente de Reimond Manco.

"Él es terco, yo creo que está enamorado porque perdona los cachos”, adicionó la modelo.

“Teníamos una conversación pendiente. Él llega y de frente ya estaba con Ivana. Estaban chateando de todas manera. Ella es amiga mía y no sabía. Nunca le conté, de hecho ahorita se está enterando”, acotó Shirley.

En un momento de la conversación, Shirley Arica contó lo que más le gustaba de Jefferson Farfán. También reveló que ambos no solo tuvieron salidas casuales, sino llegaron a besarse.

Me lo chapé varias veces. Fue una atracción mutua. Físicamente es atractivo por su personalidad, caballerosidad. Fue un año de ida y vuelta. Solo dos veces nos vimos solos. Una vez me recogió de mi casa. No fluyo, estábamos conociéndonos”, sostuvo la modelo.