Steve Harvey recuerda ‘blooper’ que protagonizó al confudir a la ganadora del Miss Universo

Steve Harvey sorprendió en la gala del Miss Universo 2019 al recordar el error que cometió al confundir a la ganadora del Miss Universo 2015.

El presentador contó con humor el hecho anecdótico de aquella vez en la que dio como ganadora a Miss Filipinas en lugar de Miss Colombia.

“Gracias a todas las señoritas. Es un placer estar aquí por quinta vez. Lo pueden creer, yo no. Ustedes pensaron que yo estaba acabado. Ustedes nunca se olvidaron de esa cuestión con Miss Colombia. Ustedes han estado con eso desde hace tiempo. Si hace cinco años me hubieran dicho que hoy iba a estar aquí, les habría dicho que estaban locos, pero bueno, sobreviví. Cuando uno se cae, se levanta y sigue”, comentó el animador.

Steve Harvey también bromeó con la confusión que ocurrió en la ceremonia del Miss Universo 2019 y que dio la vuelta al mundo.

“Colombia lo superó también, me han perdonado, no todos. La gente del cártel todavía está un poco molesta conmigo. De cualquier forma me encanta estar aquí. Miss Universo me ha llevado a algunos lugares maravillosos. He estado en Tailandia, en Filipinas, lugares donde yo era un extraño”, agregó.