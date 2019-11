Ariana Grande se confiesa muy enferma: “Tengo mucho dolor y es difícil respirar”

La joven intérprete Ariana Grande recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dirigirse a sus fans y contarles que su estado de salud no atraviesa un buen momento. Incluso, la cantante estaría considerando suspender su gira Sweetener World Tour, pues tiene mucha dificultad para sostener sus presentaciones.

“Hola mis amores, así que todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y la cabeza. Sueno bien, tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo”, escribió en el inicio de su comunicado la intérprete de “7 rings”.

PUEDES VER: Ariana Grande se corona como la reina de Halloween con su disfraz de puerco

Ariana Grande manifestó que los médicos aún no saben cuál es el mal que la aqueja desde hace casi un mes y no logra recuperarse, “Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo”, agregó.

¿Kylie Jenner prepara canción junto a Ariana Grande?

"He estado tosiendo y tuve esto como una loca infección de seno nasal que no ha desaparecido en mucho tiempo. No he podido mejorar realmente, durante el show de esta noche, mi cabeza estaba realmente dividida y pesada y mis glándulas realmente dolían y estoy tratando de descubrir qué está pasando”, añadió la cantante de 26 años.

Ariana Grande

Al final de su mensaje, la también actriz se manifestó bastante preocupada por su estado actual de salud y quiso aprovechar para advertir que quizás se vea obligada a cancelar sus próximas presentaciones que forman parte de su gira Sweetener World Tour.

Ariana Grande

“Tengo miedo de tener que cancelar algunas cosas, así que esto es solo una advertencia de que no sé qué está pasando con mi cuerpo, y estoy realmente decepcionada y asustada porque no puedo mejorar y han pasado más de tres semanas en este momento”, finalizó Ariana Grande.