Aseguran que Meghan Markle no está interesada en que la gente la ame

Meghan Markle es, quizá, desde Lady Di una de las figuras más querida de la realeza británica. Su natural carisma y exótica belleza la ha vuelto popular no solo en el Reino Unido, también en el mundo. Esto le ha ganado el acoso constante de la prensa a lo la duquesa de Sussex ha revelado que le está afectando, y más recientemente afirmó que no busca que la gente la acepte o la ame, declaración que ha causado mucho revuelo.

Todo esto comenzó a gestarse cuando tanto Meghan Markle como su esposo el príncipe Harry hicieron declaraciones para el documental “Harry & Meghan: An African Journey”, material fílmico que se encarga de registrar todo el periplo como la misión que los duques de Sussex en su gira por el continente negro.

Meghan Markle y el príncipe Harry

En dicho momento, las palabras de ambos causaron una gran conmoción porque revelaron sentirse más que incómodos con el asedio brutal de la prensa británica. En ese sentido, quien se mostró más frágil fue Meghan Markle, la cual aseguró que este acoso mediático le estaba pasando factura mentalmente, y afectando sus funciones como madre primeriza.

En dicho momento, el público se dividió entre aquellos que respaldan a la pareja de manera incondicional y otros que no han dudado en criticarlos porque aseguran que es el pasivo que tienen que asimilar por ser figuras tan mediáticas.

Meghan Markle de gira por África

Sin embargo, hace poco Meghan Markle haría un par de declaraciones a un reportero de “Telegraph”, donde vuelve a hablar sobre la recepción de las personas por sus declaraciones pasada entre lágrimas, revelando que no “busca que la gente la ame”.

En estas, Meghan Markle aseguró que no está interesada en buscar el favor de la gente, que no busca el amor del pueblo, ya que esa no ha sido nunca su intención al unir su vida al lado del príncipe Harry,

Kate Middleton aconsejó a Meghan Markle cómo lidiar con el acoso de la prensa

“Telegraph” lo explica de la siguiente manera: “Meghan (Markle) quiere ser escuchada, especialmente cuando habla sobre temas que son importantes para ella, como la salud mental”.

Y es que muchos detallan que desde que Meghan Markle forma parte de la vida del príncipe Harry este se ha mostrado muy proactivo a hablar de temas que en el pasado nunca se atrevió a mencionar, los más importantes cómo le afectó y le sigue afectando la muerte de su madre Lady Di, así como sus problemas de salud mental.

Meghan Markle y el príncipe Harry presentando a su primogénito "Archie"

Vale recordar que el príncipe Harry ha denunciado a la prensa que acosa a su esposa, recordando que fue esa la misma razón que, de una manera u otra, tuvo parte en la extraña muerte de su madre en 1997.