Cathy Sáenz ‘trolea’ a Jazmín Pinedo tras aparecer con peculiar vestido en “Mujeres al mando”

Durante el segundo bloque de “Mujeres al mando”, Jazmín Pinedo apareció en el programa sin imaginar que Cathy Sáenz la ‘troleara’. Luego de que la ‘chinita’ se presentara en el set de televisión con un vestido naranja, su compañera de conducción no tuvo la mejor forma que jugarle una cruel broma.

La conductora de televisión llegó con un encendido outfit, sujetando en sus manos una enorme calabaza sobre la cabeza. Tras ver a sus colegas vestidas de negro, comentó: “¿Por qué han venido de negro? ¿Dónde está su alegría? Ay, yo me vine como una calabaza”.

“Ay, china tú también te la buscas, ¿no?”, soltó Cathy Sáenz entre risas. De inmediato, el Dj del programa colocó la música característica de ‘troleo’, “Turn Down for what”.

Magaly Medina critica a panelistas de “Mujeres al mando”

Como se recuerda, Magaly Medina criticó a las panelistas de “Mujeres al mando” llamando al programa “Neuronas al mando”. La conductora del programa de ATV se dirigió a Jazmín Pinedo con un comentario subido de tono.

“Tú no eres periodista porque eres boba, eres tonta, porque estás ahí de favor. Eso de tener seis animadores, Dios mío, debe ser que con una no es suficiente, no hay cerebro suficiente", expresó.

Captura de televisión.

"Por eso ponen seis a ver si entre todas hacen un poquito de neurona cada una y sumadas las seis dan una neuronota”, agregó la conductora.

Mirella Paz se despidió de “Mujeres al mando”

Entre lágrimas, Mirella Paz se despidió del programa de Latina tras cuatro meses. Jazmín Pinedo se encargó de dar la noticia, agradeciendo a su compañera por el tiempo compartido y le deseo mucho éxito en sus nuevos proyectos.

Captura de televisión.

“Esto es súper complicado, efectivamente hoy Mirella Paz nos deja por nuevos caminos, nuevos proyectos. Mirella quiero decirte muchísimas gracias por estos meses que has estado acompañándonos. Muchísimas gracias por tomarte el reto de salir a conducir un programa”, comentó la excandidata a Miss Perú.