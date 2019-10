Sean Rico, ex de Rodrigo González, cumple 30 años y envía emotivo mensaje

Sean Rico se hizo conocido en nuestro medio por ser la pareja del exconductor de espectáculos Rodrigo González, con quien parecía llevar una relación muy sólida. Sin embargo, la ruptura sorprendió a todos a inicios de octubre. El ex del popular ‘Peluchín’ acaba de cumplir 30 años, hecho que lo compartió en sus redes sociales dejando un emotivo mensaje.

En su cuenta de Instagram, la cual recién lleva tan solo cinco publicaciones hechas y con un poco más de 12 mil 500 seguidores, Sean Rico decidió abrir su corazón en su cumpleaños número 30, para hacer una reflexionar de su vida.

Su relato, un texto extenso, comienza de la siguiente manera: “Le dije a mis papás que era gay a los 15 años y lo único que me preguntaron fue ¿vas a ser feliz? Hoy cumplo 30 al lado de las personas que amo...”

Luego, el ex de Rodrigo González detalla que prefiere una celebración austera, modesta pero llena de amor al lado de los seres querido, en vez de celebraciones pomposas y extensas.

“Algo tan simple como una botella de vino, dos cajas de pizza y muchas risas mirando al mar esperando las doce para correr cuál niño a meter los pies mar cuando eran las 12...”

Seguidamente, Sean Rico le agradece a sus padres por todo el apoyo que le han brindado a lo largo de todos estos años:

“Los amo y admiro tanto que espero algún día ser la mitad de lo bondadosos y sencillo que son. Ellos son los mejores padres, amigos, cómplices y socios que un hijo como yo podría tener y ahora 15 años después de tanto apoyo y amor lo único que quiero preguntarles es ¿qué hago que sean felices?”

En la publicación de Instagram, Sean Rico compartió una galería de cinco fotos donde se le ve feliz al lado de sus padres, así como una vista nocturna del mar, tal y como la describe en su texto.

Sean Rico tuvo una larga relación con Rodrigo González que culminó a inicios de octubre. Al respecto de la ruptura, el popular ‘Peluchin’ revelaría a María Pia Copello algunas de las razones que provocaron el distanciamiento.

“... Soy entregado. Yo pienso que, si uno elige a una persona para caminar juntos, para compañeros de vida, es para eso... No para estar ‘¿Y si mañana?’ ‘¿y si el día que me...? No, si lo elegiste... el pollo vienta con papas, así es la cosa...” confesó Rodrigo González.