El parecido de Kendall Jenner con hija de Eugenio Derbez sorprende al mundo

¡Todo se descontroló! La modelo estadounidense Kendall Jenner se ha convertido en una famosa referente de la moda en todo el mundo. Los usuarios en las redes sociales no han dudado en mostrar su admiración hacia ella.

En la red social Instagram se encontraron algunas publicaciones que han sorprendido a los fans de Kendall Jenner. Al parecer, algunos usuarios han encontrado un curioso parecido entre ella y la hija menor de Eugenio Derbez.

Según la información que nos presentan, hay muchas señalas que resaltan el gran parecido que tiene Aitana con la top model de Estados Unidos. Haciendo una rápida búsqueda en la red social podemos encontrar varias coincidencias.

Los usuarios de Instagram señalaron que Aitana Derbez se parece mucho a Kendall Jenner cuando era niña y todavía no pasaba por el quirófano para someterse a algunas operaciones en el rostro.

La comparación también resalta la forma de las cejas, el cabello y la forma de posar en las fotos son similares. Inclusos, algunos usuarios bromean con la idea de que la niña parece hija de la modelo y no de Eugenio Derbez.

¿Kendall Jenner o Eugenio Derbez? Conoce quién tiene más seguidores en Instagram

La modelo Kendall Jenner es una de las famosas con más presencia en la red social Instagram. La joven del reality “Keeping up with the Kardashians” tiene más 100 millones de seguidores y más de 3 mil publicaciones.

Sacando cara por México, el actor Eugenio Derbez tiene 11 millones de seguidores en la red social Instagram. Su cuenta está llena de fotos junto a su familia y a famosos actores de Hollywood.

Él aprovecha su actividad en la plataforma para poder promocionar sus películas. Actualmente ha presentado un reality en Amazon que lleva como nombre “De viaje con los Derbez”, programa en la que recorre el mundo con todos sus hijos y esposa.