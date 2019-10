¿Kylie Jenner prepara canción junto a Ariana Grande?

Ariana Grande tiene acostumbrado a sus fans a lanzar canciones que se convertirán en éxito. Ya pasó con ‘Thank, u next’ y luego con ‘7 Rings’ que se posicionaron como tendencia en todas las plataformas digitales.

Ella ha considerado que la música es parte esencial en la vida de las personas y esta filosofía también la comparten las Kardashian-Jenner. No es secreto que Ariana tiene una relación especial con ellas ya que en varias oportunidades salió en el programa “Keeping Up With The Kardashians”.

Sin embargo, con quien lleva una mejor amistad es con Kylie Jenner. Quizá la empresaria no solo está enfocada en su corporación de maquillaje y cuidado para la piel, también podría estar pensando en incursionar en la música.

Kylie Jenner en su oficina de 'Kylie Cosmetics'

En las redes sociales se hizo viral un vídeo de Ariana Grande donde entona una parte de la canción que la hermana de Kim Kardashian había creado para su hija Stormi. En sus Insta Stories y con un filtro de brillos, se le escucha decir “Rise and Shine”.

Esta es una parte del tema que Kylie Jenner le cantó a su bebé cuando entraba a su cuna que está ubicado en su nueva oficina de “Kylie Cosmetics”. Todo lo que suba la empresaria se vuelve tendencia así que Twiter no dejó pasar este hecho por alto.

Es por eso que el vídeo Ariana Grande cantándolo ha despertado los rumores de una posible colaboración de las dos artistas. Antes de subir esta historia a Instagram, le pidió permiso a su amiga para hacer el ‘cover’ a lo que ella respondió:

“Claro que puedes, con la condición de que yo aparezca en el vídeo musical”. Es así como Internet se ha levantado y están especulando sobre un remix o algún featuring.

Hasta el momento ni uno de las dos celebridades ha dado luz verde sobre lo que se dice en la web.