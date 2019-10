Christian Domínguez y ‘Chabelita’: su historia de amor antes del beso con Pamela Franco [FOTOS y VIDEO]

Christian Domínguez e Isabel Acevedo anunciaron el fin de su romance este miércoles 16 de octubre tras el video del cumbiambero con Pamela Franco. La popular pareja se separa en medio de rumores de infidelidad por parte del cantante y un polémico mensaje en el Instagram de ‘Chabelita’.

La relación entre ambos inició a fines de 2016 cuando participaron en ‘El gran show’ y causo polémica, ya que Domínguez estaba casado con Karla Tarazona. En esta nota repasa los momentos más controversiales de la expareja.

Christian Domínguez y Karla Tarazona

El protagonista de ‘Mi amor el wachimán’ vivía una estable relación con Karla Tarazona cuando coincidió con Isabel Acevedo en el programa ‘El gran show’.

Domínguez y Tarazona se habían casado en el año 2015 en una ceremonia privada tras dos años como ‘enamorados’. Previamente, ambos tuvieron que separarse de Vania Bludau y Leonard León, respectivamente.

Todo iban bien entre ellos hasta que el amor ‘terminó' a fines de noviembre de 2016. Meses antes, la pareja había tenido a su primer hijo, llamado Valentino.

Tras anunciar el fin de su romance, las sospechas empezaron a girar en torno a Isabel Acevedo, bailarina con quien Christian Domínguez compartía muchas horas juntos.

Christian Domínguez y Karla Tarazona

Años después, Karla Tarazona confirmó que la presencia de ‘Chabelita’ fue el detonante en el final de su matrimonio. “Si yo metí la pata, metí la pata y pido disculpas, pero no puede seguir entercada de que ‘no, no, no’. Si vas a mi casa el 26 de julio, me ves compartiendo, besándolo y una semana después te vas de viaje (con él), ¿me vas a decir que no sabías lo que estaba pasando?”, comentó en “El valor de la verdad”.

Tarazona reveló en el sillón rojo que Isabel Acevedo asistió a la fiesta de cumpleaños que le organizó a Domínguez e incluso participó de varias reuniones familiares. Asimismo señaló que encontró la ropa interior de ‘Chabelita’ entre las cosas de su expareja.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo

Tras separarse de Karla Tarazona, Christian Domínguez empezó un romance con Isabel Acevedo.

‘Chabelita’ siempre ha dado otra versión de los hechos y ha aclarado que el inicio de su relación con el cantante fue cuando él ya no estaba con Tarazona.

“En la última temporada [de ‘El gran show’] nos veíamos casi siempre. No imaginé enamorarme de él o estar con él ni nada porque -como saben- yo estaba en otra relación. Al final nos fuimos conociendo, empezó a fluir, empezamos a salir”, contó Acevedo a un reportero de Domingo al día en septiembre de este año.

Asimismo, reveló que el cumbiambero le aseguró que ya no tenía más una relación con Karla. De ese momento, contó que ambos decidieron darse la oportunidad de conocerse más.

“Yo no sé si ella inventa. Christian me decía una cosa y no sé cómo lo habrá manejado con ella. Por eso yo tampoco me he sentado a hablar con ella y, tampoco lo haría. Estoy tranquila, con mi conciencia limpia y eso es lo principal”, indicó Isabel Acevedo.

Christian Dominguez e Isabel Acevedo.

La pareja llevaba casi tres años de relación y no dudaban en expresarse su amor en las redes sociales. La última publicación donde aparecen ambos es del 27 de septiembre.

“No podía terminar mi día y decirte lo mucho que te amo y cómo me divierte cada minuto a tu lado. Me encanta planificar nuestras aventuras y retarnos a asumir nuevos retos", escribió ‘Chabelita’. Pero semanas después todo llegaría a su fin.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo terminaron

Este miércoles 16 de octubre, Domínguez se presentó en el programa ‘Válgame’, espacio que conduce su expareja Karla Tarazona, y confirmó el final de su romance con Isabel Acevedo.

Las sospechas sobre el fin de la relación del exnovio de Karla Tarazona y la talentosa bailarina empezó desde que ambos dejaron de “seguirse” en Instagram.

El cantante reveló que fue la bailarina quien decidió tomar la drástica decisión debido a temas personales con las exparejas del conductor de “Se pone bueno”.

“El tema mediático con la mamá de mi hijo es complicado de tolerarlo, ella soportó muchas cosas por amor ... mi vida personal no la puede manejar”, reveló el intérprete. En todo momento negó haberle sido infiel a su ahora expareja.

Sin embargo, horas después apareció un video en el que Domínguez besa a Pamela Franco, su compañera de conducción en "Se pone bueno”, espacio sabatino de Latina.

“¡Ampay! Christian Domínguez le es infiel a su adorada ‘Chabelita’. En noche de pasión y locura, el cantante se besa, se toma de la mano y se va de rumba con la cumbiambera Pamela Franco”, se pudo escuchar en un avance de “Magaly TV, la firme”.

Publicación de Isabel Acevedo en Instagram.

Por otra parte, ‘Chabelita’ publicó una fotografía en Instagram que acompañó con la siguiente frase: “Estoy tranquila y en paz conmigo misma. Me siento en la mejor etapa de mi vida. Solo debo decirles...¡Me liberé!”.

De esa forma, la relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo llegó a su fin. Recientemente, Karla Tarazona y Vania Bludau, exparejas del cantante han anunciado que hablaran sobre él en “El valor de la verdad”. Ello ocurrirá este sábado 19 de octubre.

Karla Tarazona reacciona a la ruptura de Christian y ‘Chabelita’

Durante el programa ‘Válgame’ de este miércoles 16 de octubre, la noticia del rompimiento entre Christian Domínguez y Isabel Acevedo fue el tema más fuerte del programa, donde Karla Tarazona es conductora.

El rostro que puso Tarazona tras el anuncio de Monica Cabrejos quedó en evidencia que el tema de su expareja no le era importante.

"No se pueden perder ‘Válgame’ porque Christian Domínguez estará acá en vivo para responder”, dijo Cabrejos, lo que generó un poco de incomodidad a la conductora radial.

¿Quién es Pamela Franco? La mujer que besó a Domínguez

Pamela Franco es cantante del grupo ‘Alma bella’ y fue la mujer que apareció en el video difundido por le programa ‘Magaly Tv La Firme’ besándose con Christian Domínguez.

La joven es muy activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte infinidad de fotos y videos mostrándose sensual y feliz. El cumbiambero conoció a Franco el programa ‘Se pone bueno’ que se estrenó hace unas semana en Latina.

Pamela Franco y Christian Domínguez en Latina.

La modelo es natal de Chiclayo, y en una de sus entrevistas a los medios de comunicación dijo considerarse “una chica normal, como cualquier mujer”. Para el diario Trome reconoció lo siguiente: "Tengo mi lado sexy y uno tierno, como la mujer peruana, todas tenemos de todo un poco”.