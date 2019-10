Mateo Garrido Lecca responde a burlas por participación en Pataclaun

Luego que se anunciara el retorno de Pataclaun, la noticia causó mucha controversia tras revelarse al nuevo elenco que estará conformado por Cathy Sáenz, Gino Pesaressi y Mateo Garrido Lecca; este último ha sido el más vapuleado en las redes sociales, por lo que el comediante decidió responder a las críticas.

Mateo Garrido Lecca ha sido el nombre que mayor rechazo ha generado en esta nueva versión de Pataclaun, mayormente en las redes sociales que desde algún tiempo arrastra un gran ‘hating’, reflejado en un número importante de personas que lo critican ferozmente.

Mateo Garrido Lecca

Ante esto, el comediante ha decidido responder a aquellos que se han mostrado en contra de su presencia en la entrañable serie. En declaraciones vertidas a un diario local, Mateo Garrido Lecca respondió:

“Hay que tomar con mesura las críticas positivas y negativas. Sabemos a lo que nos estamos metiendo. La responsabilidad que tenemos que cuidar el producto que es Pataclaun. Todos hemos crecido con ellos, marcó una generación”.

Elenco de Pataclaun en los noventas

A pesar de esta andanada de críticas, Mateo Garrido Lecca reveló que el nuevo Pataclaun no será transmitida por televisión: “Lo que se va a hacer es un proyecto teatral, esperemos que tengan la pegada que tuvieron esos personajes entrañables”.

Sin embargo, no descartó que la obra de su salto a la pantalla chica en caso Pataclaun triunfe en el teatro:

Mateo Garrido Lecca, comediante peruano

“Si se consolidan los personajes podría aparecer un proyecto televisivo que no es un remake. No es que yo voy a interpretar a Wendy o Tony. Cada claun es inimitable… Machín siempre Machín, nadie puede hacer de él”, aseguró Mateo Garrido Lecca.

Por otro lado, Mateo Garrido Lecca confesó sentirse muy agradecido con la gran vitrina que le ha ofrecido la creadora de Pataclaun, July Naters.

Pataclaun

“Contento de la confianza que me ha dado July de elegirme como parte de este nuevo proyecto. Todo parte de las ganas que tuvo July de volver a formar artistas. Abrió una convocatoria al público y me inscribí, ya con el tiempo estudiando con ella me invitó a formar parte de este proyecto”, expresó el comediante de stand up.