Jwan Yosef, esposo de Ricky Matin es duramete criticado por reveladora foto de su pasado

En la imagen a blanco y negro, el esposo de Ricky Martin se muestra con su sonrisa al natural, muy distinta a la que tiene ahora, también es evidente la contextura del pintor, pues en la actualidad luce más musculoso.

“Un pequeño retroceso al estudiante de arte feliz y afortunado de 19 años”, escribió Jwan Yosef en la leyenda de la instantánea.

PUEDES VER: Ricky Martin sorprende a su esposo en su cumpleaños número 35

Los comentarios de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar, para muchos de ellos, el esposo del astro latino luce muy diferente y aseguran que el dinero lo ayudó a mejorar su apariencia.

Jwan Yosef recibe críticas por fotografía de su juventud





“Y ahora super guapo con uno también super guapo! Que cambioooo”, “Hay un dicho que dice... no hay gente fea sino sin plata”, “¿Quién iba pensar que se quedaría con uno de los hombres más guapos del mundo”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Jwan Yosef recibe críticas por fotografía de su juventud

Jwan Yosef y Ricky Matin esperan su cuarto hijo

La pareja de artistas acudió a recoger el Premio Visibilidad por parte de la Campaña de Derechos Humanos, durante su discurso, el cantante boricua reveló que se encuentran esperando a su cuarto bebé.

“Estamos embarazados. Estamos esperando”, señaló el intérprete de “La copa de la vida”, después de asegurar que ama las familias grandes y emocionarse sobre el escenario.

Jwan Yosef recibe críticas por fotografía de su juventud

“Jwan, te amo. Mis gemelos bellos Valetino y Matteo, los amo con todo mi corazón. Ustedes son mi fuerza, me inspiran todos los días para hacer lo que estoy haciendo. Lucía, mi niña, no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, es la luz de mi vida. Y, por cierto, ¡estamos embarazados! ¡Estamos esperando un bebé! Me encantan las familias grandes”, dijo Ricky Martin.