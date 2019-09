Príncipe Harry descubre en África conmovedora anécdota sobre Lady Di

El príncipe Harry ha impactado al mundo tras caminar por un campo minado en Angola, emulando lo hecho por Lady Di 22 años atrás. Pero las comparaciones con su madre no han acabo ahí, puesto que el esposo de Meghan Markle ha conocido a la mujer que conversó con la princesa Diana cuando esta visitó dicho país africano.

Tras atravesar el campo minado en Dirico y de reunirse con profesionales especializados en la desactivación de minas antipersonales, el príncipe Harry se dirigió a la localidad de Huambo donde pudo conocer a muchas de las víctimas de estas armas de guerra; entre ellas a Sandra Thijika.

Lady Di junto a una Sandra Thijika de 16 años

Y es que este nombre es muy importante ya que está vinculado a la madre del príncipe Harry, Lady Di, a quien tuvo la oportunidad de conocer cuando la princesa de Gales caminó por el campo minado de Huambo en 1997, hoy una próspera comunidad.

En dicha ocasión, Sandra Thijika fue fotografiada en una amena conversación con Lady Di y ahora le tocó conocer el hijo de esta, el príncipe Harry, donde la sobreviviente de las minas terrestres le relató su experiencia al conocer a su madre.

El príncipe Harry se encuentra con Sandra Thijika

Sandra Thijika le relató lo siguiente al príncipe Harry: “Creo que conocí a la princesa un martes. Vino al taller y quería ver cómo se hacía un cambio de prótesis. En aquél momento era muy pequeña y comenzaron a medir mi rodilla para que pudiera ver cómo encajaba la prótesis. La princesa Diana estaba observando este proceso y comenzó a llorar cuando vio que me medían para una nueva prótesis”.

Emocionado por el relato sobre su madre y cómo Lady Di tenía una gran sensibilidad con el drama de los más necesitados, siguió escuchando atentamente la historia de Sandra Thijika:

El príncipe Harry conociendo el tipo de prótesis que usan las víctimas de las minas terrestres

“Después de que me midieron la rodilla, salimos y nos sentamos junto a una higuera. Ella me estaba hablando y yo me sentí muy feliz, me sentí completa al tener la atención de una princesa”, narró.

Tras haber escuchado atentamente el relato de Sandra Thijika, el príncipe Harry mostró su agradecimiento ante la mujer que le había narrado en detalle una anécdota poco conocida de su madre.

El príncipe Harry junto a una sobreviviente de las minas terrestres

Ante esto, el esposo de Meghan Markle le deseó lo mejor a Sandra Thijika en una Angola pacificada: “… tus hijos crecerán hasta tu edad y no habrá minas terrestres”, expresó a la mujer que hoy tiene 38 años, que conoció a Lady Di en 1997 cuando tan solo tenía 16 y que uno de sus cinco hijos ha sido bautizado con el nombre de Diana, en honor a la madre del príncipe Harry.

Y es que como en su momento lo hiciera Lady Di, la presencia del príncipe Harry en un campo minada de Angola tiene mucho de simbólico, pero también de manifiesto político, ya que el esposo de Meghan Markle ha realizado sendos discursos para no claudicar en la luchar por erradicar todo vestigio de las minas antipersonales que aún sigue cobrando la vida de miles de personas.