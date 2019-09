Fans de Miley Cyrus alarmados por su delgadez extrema

Miley Cyrus ha generado todo tipo de reacciones tras las últimas publicaciones que acaba de realizar a través de su cuenta oficial de Instagram.

Resulta que la cantante estadounidense compartió una serie de fotos donde mostró su esbelta figura. Sin embargo, muchos usuarios se mostraron mortificados por la extrema delgadez de la polémica actriz.

PUEDES VER: Detienen a admirador que anhelaba “fecundar” a Miley Cyrus

Tras varias semanas agitadas desde que anunció su separación de Liam Hemsworth y, luego de la supuesta ruptura con Kaitlynn Carter (relación que nunca fue confirmada por las protagonistas), Miley Cyrus se fue de excursión para alejarse de los rumores y del acecho de los paparazzi.

Miley Cyrus preocupada a fans.

La intérprete de “Slide Away” se fue hasta una zona de cañones donde lució un short jean y un top negro que dejó ver su delgada figura.

En dicha publicación, Cyrus escribió: “Pero si me miras de cerca ... puedes verlo en mis ojos ... esta chica siempre encontrará ... su camino ...”, una frase de la canción ‘I’m not a girl, not yet a woman’, de Britney Spears.

Miley Cyrus se fue de paseo tras escándalo.

Ante esto, los fieles seguidores de la artista no dudaron en manifestar su sorpresa.

“¿Por qué estás tan delgada, bebé? Estoy preocupado”, “Oh, Dios mío, Miley ¿Por qué te ves tan alarmadamente delgada?”, “Demasiada flaca”, “Necesitas encontrar el camino hacia la comida”, “Tu cuerpo está muy delgado ¿Estás enferma?”, ¡Te amo ... pero mal**** chica, te estás marchitando!”, “Come algo”, “Por favor come algo y no hierba”, son algunos de los comentarios que se leen en el Instagram oficial de Miley Cyrus.

¿Por qué terminó Miley Cyrus con Liam Hemsworth?

Durante una entrevista, Miley Cyrus reveló que necesitaba un cambio y por eso decidió terminar su romance de más de diez años con el actor australiano Liam Hemsworth. No obstante, fue el famoso intérprete quien inició el proceso de divorcio.

Miley Cyrus se separó de Liam Hemsworth luego que salieran unas fotos de ella besándose con una bloguera.