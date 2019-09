Khloe Kardashian se desnuda para ayudar a su hermana Kourtney

Khloe Kardashian, de 35 años, sorprendió al protagonizar desnuda la nueva campaña de POOSH, una web de estilo de vida propiedad de Kourtney Kardashian y que ha sido comparado con Goop, de Gwyneth Paltrow.

La imagen promocional con la ex de Tristan Thompson (jugador de baloncesto canadiense de los Cleveland Cavaliers de la NBA), apareció el 24 de setiembre, en la cuenta de Instagram de POOSH.

Khloé Kardashian en la campaña de POOSH. [FOTO: Instagram]

“Conéctese a sus sentimientos con la lista de reproducción de jams lentos de Khloé”, se lee en la publicación que acompaña a la foto tomada por Steven Gomillion, uno de los fotógrafos favoritos de Jennifer Lopez.

El playlist de Khloe Kardashian titulado “Stop Pooshing My Heart”, está compuesto por 51 temas, entre los que destacan “Love is a losing game” y “Not in that way” ambos de Sam Smith, cantante británico que causó controversia al revelar que no se sentía ni hombre ni mujer.

También figuran varias canciones de Adele como “Someone like you” y “Don´t you remember”, además de temas de Brandy, Amerie, Carl Thomas y Toni Braxton.

Tristan Thompson y su comentario a Khloe Kardashian

Otra fotografía de la estrella de “Keeping Up with the Kardashians”, que generó comentarios fue publicada el 21 de setiembre, y muestra a ‘Koko’ con un look inspirado en una de las más famosas playmate de Playboy, Anna Nicole Smith, quien murió el 8 de febrero del 2007 tras ahogarse con su propio vómito.

Khloé Kardashian en la campaña de Guess inspirada en Anna Nicole Smith. [FOTO: Instagram]

La imagen de Khloe Kardashian fue comentada por su ex Tristan Thompson como: “Perfección”.

Comentario de Tristan Thompson a Khloe Kardashian. [FOTO: Instagram]

El comentario del jugador causó controversia ente los seguidores de la socialité quienes lo consideraron fuera de lugar, luego del escándalo que significó la separación de los dos, tras descubrirse que mantuvo un ‘affaire’ con Jordyn Woods, una de las mejores amigas de su cuñada Kylie Jenner.