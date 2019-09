Gianella Ydoña sobre denuncia contra Josimar: “Actué mal”

Gianella Ydoña reapareció ante cámaras luego de retirar la denuncia por agresión contra su aún esposo Josimar Fidel e inaugurar su nuevo negocio en el Emporio Comercial de Gamarra.

Y es que la esposa del salero, quien lo acusó de haberle roto la nariz de un golpe, sorprendió al explicar las razones que la llevaron a conciliar con su presunto agresor.

PUEDES VER Josimar Fidel: promotores dan a conocer el precio del show del salsero

“Nunca hubo una denuncia. No he inventado nada. Nosotros lo superamos. El amor ya se había ido hace rato”, explicó la joven en una entrevista para “Válgame Dios”

Luego, Gianella Ydoña dejó entrever que habría sido un error mostrar las fotos y videos de las agresiones en todos los medios. “Al ver que él (su hijo) reclamaba por su papá y no compartíamos algo los tres juntos, por mi cólera e ira actué mal y le estaba afectando a mi hijito”, justificó.

Ante la polémica respuesta, la conductora Janet Barboza le preguntó indignada: “¿Eres consciente de la cantidad de mujeres que son agredidas?”. A lo que ‘La protagonista’ arremetió: “Puedes decirme lo que tú gustes, pero yo te digo que como mamá lo he hecho por mi hijo”

Gianella Ydoña minimizó el incidente al asegurar que solo sufrió de agresión en una ocasión. “Sí, pero yo no he pasado una agresión diaria. Pasó una vez, no lo permití y me separé”, explicó.

Además, habló sobre su nuevo negocio en la venta de jeans y aclaró los rumores de que Josimar habría financiado su tienda ropa.

“Este negocio que lo estoy empezando desde cero. Nosotros no hemos hecho una conciliación de dinero. La gente piensa que Josimar ha comprado mi silencio, y no ha sido así, yo he sido operada gracias a un canje, mi tienda la tengo gracias a mis padres”, reveló.

Gianella Ydoña habla sobre la nueva novia de Josimar

La aún esposa de Josimar aseguró no haber visto a la nueva conquista del cantante de salsa y le deseó lo mejor.

“Él puede rehacer su vida como se le de la gana. Josimar es una gran persona y espero que todo le vaya bien. No es un cambio, nosotros nos separamos así que no me cambió”, declaró.