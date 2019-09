Saliente de Michelle Soifer encara a Kevin Blow por confesiones en “EVLDV”

Giuseppe Benignini, el modelo venezolano que se encuentra saliendo con Michelle Soifer, defendió a la cantante tras las recientes confesiones que hizo Kevin Blow en “El valor de la verdad”.

El joven de tan solo 23 años indicó que la exchica reality es una mujer muy fuerte y que, a pesar de ello, se siente muy afligida tras ver que su expareja se sentó en el sillón rojo para revelar detalles íntimos de la mediática relación que mantuvo con ella por aproximadamente dos años.

Giuseppe Benignini

En ese sentido, comentó que le brindará todo su apoyo a la popular ‘Michi’ para que pueda superar el difícil momento que atraviesa por causa de las declaraciones de Blow.

“Ella, por más fuerte que sea, le afecta, a su familia (también). Yo estoy para apoyarla, para darle mi cariño. En lo que puede, ahí estaré”, comentó ante las cámaras de “Domingo al día”.

Además, dijo que le parece “bajo” que Kevin Blow se haya atrevido a presentarse en “El valor de la verdad” para hablar de lo que sucedió durante su romance con Michelle Soifer, pues considera que hay hechos que deberían mantenerse en estricto privado. “Hay momentos que pasas con tu pareja, íntimos, hacen cosas, y no porque termines una relación vas a contar lo que hiciste. Eso me parece súper bajo”, aseveró.

Kevin Blow afirma que Michelle Soifer le fue infiel a Erick Sabater con él

Durante su participación en “El valor de la verdad”, Kevin Blow sorprendió al confirmar lo que era un secreto a voces: que Michelle Soifer le había sido infiel a Erick Sabater con él.

El dominicano contó que la cantante le dio un beso que duró unos 5 segundos y que, en otra oportunidad, ella lo invitó a su casa para hablar sobre su renuncia pero que durante este encuentro sucedió “algo más” que una conversación.

Michelle Soifer se quiebra tras declaraciones de Kevin Blow en “El valor de la verdad”

Luego de que Kevin Blow se presentara en “El valor de la verdad” para contar detalles del romance que tuvo con Michelle Soifer, la cantante no pudo evitar quebrarse durante su participación en “El artista del año”.

“Estoy confundida, triste, y molesta conmigo con mucha gente...Hay momentos en que estoy bien, feliz, me olvido, pero me duele mucho todo lo que sucede, me afecta muchísimo", expresó la artista con la voz entrecortada.