Génesis Tapia y su emotivo mensaje: “Me parte el alma que me escriban tantas mujeres”

Tras la última edición de “El valor de la verdad”, Génesis Tapia lanzó un emotivo mensaje a sus seguidores, quienes le demostraron su apoyo a través de Instagram.

La ahora fisicoculturista se dio un tiempo para dirigirse a las mujeres que han sufrido por casos de violación y violencia familiar.

Según su testimonio en el sillón rojo, Génesis Tapia impactó al revelar cómo sufrió de maltrato por su expareja y de violación cuando tenía 14 años.

Las confesiones de la exintegrante de grupos de cumbia como “Hijas de su madre” y “Alma bella”, generaron una serie de mensajes de solidaridad con su caso.

Génesis Tapia admitió que sintió miedo tras los varios escándalos en lo que ha involucrado a figuras del espectáculo. “Con mucho temor a lo que mis confesiones vayan a ocasionar, con miedo de que podrían burlarse por lo que ha pasado”, expresó.

“Solo quiero decirles que Dios nos ama, él no es culpable de todo lo que nos sucede. Nosotras podemos, nadie puede robarnos nuestra vida”, agregó en su última historia de Instagram.

Pero lo que más emocionó a Génesis son los casos de otras mujeres, incluso, menores de edad que son víctimas de violación sexual y de maltrato familiar.

"Me parte el alma que me escriban tantas mujeres que han pasado por lo mismo que yo, que me escriban niñas", lamentó Tapia.

Génesis Tapia confiesa abuso sexual

“¿Te violaron a los 14 años?”, fue la pregunta que por poco desvaneció a Génesis Tapia en “El valor de la verdad”. La respuesta fue la más inesperada de la noche.

“Él comenzó cargándome en las noches y me llevaba a la otra cama, hasta que en esas tantas cargadas él pudo violarme, pudo concretar su hecho”, reveló. Luego esbozaría una frase que refleja el doloroso momento que le tocó vivir: “... Esa madrugada él robo mi cuerpo, robo mi alma”