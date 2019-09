Exintegrante de Joven Sensación será premiado en Estados Unidos

Iván Andía fue compañero de los actores y cantantes Christian Dominguez y Erick Elera, abandonó su carrera musical siendo aún joven y se dedicó a la ingeniería aeroespacial en Nueva York.

El exintegrante de Joven Sensación será reconocido como peruano de ejemplo en el 8º Perú to the World Expo New York City, en Estados Unidos.

La ceremonia se realizará el próximo domingo 22 de setiembre, en el Metropolitan Full Pavilion. Allí Iván Andía y otros 50 destacados chefs serán premiados por su aporte dentro de la gastronomía y cultura peruana.

“Estoy contento de ser reconocido como un profesional peruano ejemplo de emprendimiento, no obstante sé de muchos otros profesionales que, tal vez, lo merezcan más que yo, por eso estoy agradecido con la señora Melvi Dávila por pensar en mí para este majestuosa premiación”, expresó Iván Andía a El Popular.

Desde su partida a tierras norteamericanas, el excantante decidió pertenecer a la Armada Americana y así lo hizo tras dejar una etapa artística donde causó furor junto a la agrupación Joven Sensación.