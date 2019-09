Thalía y Salma Hayek, las dos actrices que dejaron huella en Yolanda Andrade

El nombre de Yolanda Andrade ha dado de qué hablar en las últimos días, luego de asegurar que se casó con la actriz Verónica Castro en Ámsterdam.

Tras la polémica desatada, ya que la madre del cantante Cristian Castro negó el supuesto enlace, se conoció que la presentadora tuvo acercamientos con otra divas mexicanas.

Yolanda Andrade, originaria de Culiacán, Sinaloa, forjó amistades con reconocidos personajes del entretenimiento como Thalía, Salma Hayek y Montserrat Oliver.

En una entrevista, que la presentadora de 47 años concedió hace varios años atrás, habló sobre su vinculación con la nominada al Oscar. “Ella cambió mi vida . Yo me hubiera quedado en Culiacán, hubiera estudiado Derecho y tendría 5 hijos, gracias a Salma Hayek mi carrera existe”, reveló.

Yolanda Andrade contó que Salma Hayek la apoyó con su carrera como actriz.

"Ella me dijo que tenía que ser actriz porque tenía talento y mucho carisma. Ella convenció a mi papá, porque él no quería que yo haga esto. Ella habló con él, le dijo que me iba a cuidar", relató.

Asimismo contó que gracias a la intervención de Salma Hayek pudo conocer a Montserrat Oliver, con quien supuestamente mantuvo un romance y, ahora, una sólida amistad.

Yolanda suele compartir fotos en Instagram al lado de Salma.

“Si Salma no me hubiera convencido de quedarme aquí (para iniciar su carrera como actriz), no hubiera conocido a Montserrat y a toda la gente que conozco y quiero”, agregó.

Respecto a su amistad con la cantante Thalía, Yolanda Andrade contó que conoció a la esposa de Tommy Mottola cuando tenía tan solo 15 años. Eran tan íntimas que se contaban sus cosas.

Yolanda Andrade y Thalía se conocieron cuando era adolescentes.

“Es mi hermana de vida, compartimos alegrías, tristezas, dolores, emociones, todo tipo de sentimientos. No hay distancia entre nosotras”, dijo hace tiempo la conductora.

Sin embargo, la fuerte amistad entre Yolanda y Thalía se quebró, según el periodista Juan José Origel. El hombre de prensa contó que la artista, quien radica en Miami, volvió a México para visitar a su abuela, pero no se contactó con ninguno de sus amigos en tierras aztecas.

Al parecer esta actitud molestó a Andrade, quien borró todas las fotos que tenía con Thalía en su cuenta de Instagram.

¿Yolanda Andrade y Montserrat Oliver terminaron por culpa de Verónica Castro?

Aunque nunca se confirmó el romance entre Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, diversos medios aseguraron que la pareja terminó por culpa de Verónica Castro.

De acuerdo a la conductora Elisa Beristain, el enamoramiento entre Andrade y Castro se dio en “Big Brother”, reality en que participó Yolanda y que condujo Verónica; época en la que la presentadora habría sido pareja de Montserrat.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver son muy amigas. Foto: Instagram.

“Yolanda era pareja de Montserrat Oliver y de repente, verlas que se separan. Nosotros en la industria sabíamos que, el motivo de la separación era precisamente este romance de Yolanda con ella (Verónica Castro)”, mencionó Beristain.