Gregorio Pernía: “Hacer reír es lo más difícil que hay en la vida”

Por: Zoraida Peña

El actor colombiano Gregorio Pernía, conocido en nuestro país por dar vida a personajes como ‘El Coloso’ (‘La hija del mariachi’) y ‘El Titi’ (‘Sin senos no hay paraíso’), protagoniza junto al comediante Edwin Sierra la cinta ‘¿Mi novia es él?’, que se estrenará el próximo 29 de agosto en las salas locales. Pernía nos habló de su participación en esta cinta cómica y el éxito que ha tenido a nivel internacional con sus personajes de villano en Telemundo.

El colombiano señaló que la buena química que fluyó cuando conoció a Sierra en un show que compartieron hace unos años, hizo que aceptara la oferta. “Esta historia de amor con Edwin Sierra empezó en un show que yo tenía y lo invité a la tarima, nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho y posteriormente me dijo: ‘Tengo una película, es un sueño de hace muchos años’. Acepté y estuvimos con los productores, ayudamos a escribir el guion también, nos fuimos a Tarapoto, también estuvo Melissa Paredes. Uno puede dramatizar, puede hacer llorar, pero hacer reír es lo más difícil que hay en la vida”.

Pernía contó que su personaje en la historia es el de un productor, que buscando a una actriz se termina cruzando con ‘La Fuana’ y enamorándose de ella. “Finalmente, nos damos cuenta de que la ‘Fuana’ no es ‘Fuana’ sino ‘Fuano’”, dijo entre risas.

Por otro lado, el actor habló del gran momento que vive a nivel actoral gracias a la producción ‘Sin senos no hay paraíso’, que ya va por su cuarta y última temporada titulada ‘El final del paraíso’. En esta serie Pernía interpreta al villano de la historia, el narcotraficante ‘El Titi’, personaje que contra todo pronóstico se ha convertido en el favorito de la teleaudiencia.

“Es un personaje que le ha dado cosas bonitas a la sociedad y creo que es como decirle al mundo que ser narcotraficante no paga, decirle que ser guerrillero no paga, decirle que si la mujer se prostituye no paga. Que es mejor formar parte del batallón del bien que del batallón del mal. Yo creo que se está dejando un mensaje social”, refirió. “’El Titi’ también tiene muchas otras cosas, yo cojo muchas cosas de mi personalidad que se las doy al personaje para que no termine siendo una caricatura, sino que también pueda transmitir sentimientos y emociones y que la gente lo vea. Y a raíz de eso, pues lógicamente, la gente se ha enamorado del malo”.

El galán colombiano agradeció la oportunidad de participar en la producción, que le ha dado muchas satisfacciones. “He hecho más de 36 telenovelas, pero esta serie me llevó otra vez a tener un nombre en los 23 países en donde se ve. Se ha estrenado otra vez en Telemundo y ya es número 1. Y estoy muy agradecido porque tengo cómo llevar aceite, arroz y comida a mi casa, honestamente trabajando. Es una bendición de Dios”.