Miley Cyrus niega que le fue infiel a Liam Hemsworth con bloguera

Miley Cyrus desmintió a través de su cuenta de Instagram, que el fin de su matrimonio con el actor Liam Hemsworth se haya debido a que le fue infiel con la bloguera Kaitlynn Carter, luego que salieran a la luz unas fotografía de ambas besándose.

“Puedo aceptar que la vida que elegí significa que debo vivir completamente abierta y transparentemente con mis fans, a quienes amo, y al público, el 100% de mi tiempo. Lo que no puedo aceptar es que digan que estoy mintiendo para cubrir un crimen que no cometí. No tengo nada que esconder”, escribió la exchica Disney.

En el post Miley también admitió que a lo largo de su vida ha experimentado con drogas, engañado en relaciones y hasta haber sido echada de un hotel por mal comportamiento. “Probablemente hay más desnudos míos en internet que quizás de cualquier otra mujer en la historia”, agregó.





Miley Cyrus

Pese a lo dicho Miley jura que ha madurado. “No soy perfecta y no lo quiero ser, es aburrido. La verdad es que cuando nos reconciliamos con Liam, y lo digo en serio, yo estaba comprometida. Me rehúso a admitir que mi matrimonio terminó por un engaño. Liam y yo estuvimos juntos por una década. Lo he dicho y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré. Estoy más feliz y más sana de lo que he estado en un largo tiempo, estoy orgullosa de no ser una mentirosa", finalizó.