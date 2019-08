Angela Leyva sorprende a Milagros Leiva con revelaciones de la FPV [VIDEO]

Milagros Leiva entrevistó en exclusiva a una de las mejores voleibolistas que tiene el país, Angela Leyva. La conductora quedó sorprendida por las revelaciones realizadas por la deportista que llegó al set de “ATV Noticias Edición Matinal”.

La jugadora representativa de la Selección Nacional de Vóley rompió su silencio luego que se filtrara la lista de las deportistas que fueron a los juegos en el Sudamericano de Cajamarca 2019, que inicia este 28 de agosto.

“¿Y uno nunca quiere lesionarse no? Uno nunca quiere tener dolor, uno no elije eso. Te vas a Turquía, has firmado el contrato por el PTT Sport y has pedido un tiempo para tu rehabilitación. Imagino que tu sueño es estar en las olimpiadas”, manifestó la presentadora.

En tanto, Angela Leyva explicó qué es lo que desea en su carrera como deportista, pese a no estar en lista de las seleccionados que viajaron a los juegos Sudamericano de Vóley Cajamarca 2019.

“Obvio, yo pienso que es el sueño de cualquier deportista, no solo de los voleibolistas. Poder estar en una olimpiada, para mí ya es bastante, poder participar contra esos equipos que son súper buenos”, manifestó ‘El Ángel de las alturas’.

En otro momento, la conductora de “ATV Noticias Edición Matinal” lamentó que las personas la critiquen a la deportista sin saber a fondo lo que hay detrás.

“La señorita Angela Leiva, que ha sido criticada muchas veces como la creída del año, era una mujer lesionada que ha estado jugando con mucho dolor en el hombro. ¡Qué pena que no te hayan puesto en la lista! Esperemos que los próximos eventos deportivos estés”, indicó Milagros Leiva.

Finalmente, Angela Leyva aclaró que ella pasó los momento en que la Federación Peruana de Vóley no tenía los recursos económicos suficientes, pero que a pesar de ello ha dado lo mejor de sí en cada encuentro deportivo. Además, la denominada ‘Ángel de las alturas’ expresó poder participar de los pre-Olímpicos Tokio 2020.