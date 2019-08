Coto Hernández habla sobre el encuentro entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

Coto Hernández, quien confesó que fue pareja de Yahaira Plasencia en “El valor de la verdad”, comentó el presunto romance entre la salsera y Jefferson Farfán. Las imágenes de un probable encuentro en el departamento del futbolista causaron polémica y la opinión de varias figuras de la farándula.

Cabe recordar que el modelo aseguró que recibió detalles románticos de la salsera, pero ella lo negó todo y terminó por desconocer a Coto Hernández.

Luego de las imágenes, el costarricense hizo un enlace vía telefónica y respondió ante la polémica de Yahaira Plasencia. Allí reveló que la noticia del romance era algo que todos sabían, incluso él."¿Lo de Yahaira? Todo el mundo sabe eso. A ya pues, que no se haga", señaló.

Además, admitió que la salsera ya no figura más en su vida, por lo que no está interesado en saber de ella. "No me interesa, lo que pasó, pasó en su momento. Yo dije mi versión, ella lo negó y está válido", aseguró Coto Hernández.

Por otro lado, Melissa KLug lanzó un fuerte comentario al padre de sus hijos. “Las mentiras tienen patas cortas”, dijo la expareja de Jefferson Farfán entre risas.

Coto Hernández en “El valor de la verdad”

El modelo confesó en el programa de Beto Ortiz que se había ilusionado con Yahaira Plasencia durante el corto romance. “Sí me ilusioné, estaba soltero y pensé por qué no podía hacer mi vida al lado de una persona que se parece mucho a uno”, reveló Coto, aunque aclaró que su relación no era oficial.