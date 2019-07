Irina Baeva explica cómo es su relación con las hijas de Gabriel Soto [VIDEO]

Irina Baeva, de 26 años, aclaró los rumores sobre porque no estuvo presente acompañando a su pareja, el actor Gabriel Soto, de 44 años, durante la ceremonia de primera comunión de la hija de este, Elissa Marie.

Según se especuló, la madre de la niña y ex esposa de Gabriel Soto, la actriz Geraldine Bazán habría prohibido la presencia de la modelo rusa.

Sin embargo, la mencionada influencer negó que esto sea verdad y expresó que su ausencia respondía a otros hechos.

“Cada quien va a tener su versión de los hechos, es lógico que yo no fuera a la primera comunión porque yo no he podido convivir con las niñas”, declaró Irina Baeva al programa “Suelta la Sopa” de Telemundo.

Como se recuerda en setiembre del 2018, Geraldine Bazán expresó públicamente a través de Twitter de que no aprobaba una cercanía entre sus hijas y la actual pareja de su exesposo.

PUEDES VER: Irina Baeva y Gabriel Soto estarían planeando tener hijos

Gabriel Soto aclaró polémica sobre su exsuegra

Otra gran ausente en la ceremonia de primera comunión fue la abuela materna de las niñas, doña Rosalba Ortiz

Según la revista TV Notas, el actor mexicano habría prohibido la presencia de su exsuegra en venganza por no permitir que lleve a su novia, Irina Baeva.

"Para nada, todo eso es mentira, no hubo ningún impedimento de ninguna de las partes (...) hay que tomar las cosas de quien vienen”, comentó el actor de ‘Mi marido tiene más familia’.

Sin embargo, Rosalba Ortiz apuntó que Irina Baeva estaba afuera de los asuntos familiares y ella no tiene porque estar presente en dichos eventos.