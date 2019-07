Alejandra Guzmán derramó lágrimas por Frida Sofía durante concierto [VIDEO]

La tortuosa relación entre la cantante Alejandra Guzmán y Frida Sofía parece abrirse a una reconciliación, luego de los tensos momentos surgidos después de que la rockera mexicana brindara una entrevista al programa “De primera mano” a inicios de julio, señalando que su hija sufría de trastorno límite de personalidad (TLP) o “borderline” que la habría llevado a golpearla.

Antes de emitirse la mencionada entrevista, Frida Sofía reaccionó de manera intensa con una serie de stories en Instagram, en las que insultaba a su madre llamándola “diabla” y “vieja loca”.

En dicho escenario, el padre de Alejandra Guzmán y abuelo de Frida Sofía, el cantante Enrique Guzmán, dijo entender lo duro que debía resultar para su nieta vivir a la sombra de una madre famosa, tal como le pasó a su hija con su progenitora, la primera actriz mexicana Silvia Pinal.

Asimismo, luego de que Frida Sofía, de 27 años, debutó como cantante con su tema “Ándale” en la ceremonia anual del Balón de Oro de la Liga MX 2019, realizado el 13 de julio, Alejandra Guzmán fue víctimas de duras críticas por no asistir para apoyar a su hija.

Sin embargo, unos días después fue la propia Frida Sofía que declaró en una entrevista para el programa “Suelta la sopa”, que su madre siempre será su ídolo.

Ahora, Alejandra Guzmán compartió -el 21 de julio- en su cuenta de Instagram un extracto de su concierto mientras cantaba su famoso tema “Yo te esperaba”.

Mientras entonaba el verso “Soñar no cuesta no, y con los ojos húmedos…Te veía tan alto, es más, en la cima del mundo”, su voz se quebró y ocultó sus lágrimas entre sus manos, mientras su público la alentaba a continuar.

Como parte de su publicación la cantante escribió unas palabras para su hija: “Mi Frida, mi luz, mi única...”, y entre los comentarios: “y te seguiré esperando, siempre…”

Frida Sofía le dedica cruel mensaje por el Día de la Madre a Alejandra Guzmán

Frida Sofía sorprendió hace unos meses cuando le dedicó un polémico mensaje a su madre, la cantante Alejandra Guzmán, donde dejó entrever que sufrió maltratos durante su niñez.

“Crecí sola con Carlos, el señor que cuidó de la casa al igual que mi nana Tere Q.E.D…. de ahí me tocó puras señoras que robaban cosas y hasta me pegaban en las plantas de los pies para que cuando me quejara no se me viera”, relató Frida Sofía.

Esto desató una ola de comentarios por parte de los usuarios en contra de la artista, a quien la criticaron por dejar de lado a su hija.

Alejandra Guzmán denunció a Frida Sofía por golpes

Hace dos semanas, Alejandra Guzmán conversó en entrevista a un medio mexicano que la mala relación con Frida Sofía llegó hasta los golpes: “Soy su madre y comprendo que no esté en su mejor momento. He tratado este tema con ella, ante terapeutas, durante más de ocho años. Lo que pasa es que yo no puedo pedirte perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy pero ella necesita ayuda porque tiene border personality...”, reveló la cantante al programa “De primera mano”.

Alejandra Guzmán habló sobre la incursión de Frida Sofía en la música

La hija de la cantante Alejandra Guzmán buscó seguir sus pasos en el mundo artístico con el lanzamiento de su primer single “Ándale”. Por tal motivo, la intérprete mexicana se expresó al respecto: “(Espero) que le vaya muy bien, me da mucho gusto, me encanta que trabaje, le hace falta”.