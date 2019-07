Bryan Adams dará concierto en Lima y fans se emocionan por los precios

El cantante y compositor canadiense Bryan Adams volverá a pisar suelo peruano. Esta vez también será para ofrecer un esperado concierto en Lima, como parte de su gira mundial "Shine A Light".

La leyenda del rock canadiense se reencontrará con sus miles de fanáticas peruanas el próximo 11 de octubre en el Plaza Arena, junto al Jockey Plaza.

Bryan Adams comenzó su gira mundial "Shine A Light" con espectáculos en Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Europa. En octubre aterrizará en Sudamérica para reencontrarse con sus fanáticos de la región.

Las entradas para el concierto de Bryan Adams estarán disponibles en Teleticket de Wong y Metro desde este lunes 22 de julio para una preventa exclusiva para clientes Interbank, y estarán a la venta para el público en general desde el miércoles 24 de julio, con un 25% de descuento con tarjetas Interbank.

Precios:

Campo A: S/360

Campo B: S/180

Tribuna: S/120

* Precios listados ya afectos al 25% de descuento. Incluyen comisión de Teleticket.

Trayectoria de Bryan Adams

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas y siendo una marca exclusiva de éxitos del rock'n'roll, el ícono canadiense Bryan Adams regresa a Lima gracias a Move Concerts.

Bryan Adams es mundialmente conocido como el autor de grandes éxitos “(Everything I Do) I Do It For You”, “Summer of '69”, “Heaven” y su tema en colaboración con Rod Stewart y Sting, “All For Love”.

El artista ganador del Gammy ha sido número 1 en más de 40 países y ha vendido más de 65 millones de discos alrededor del mundo. Se trata de uno de los más impactantes artistas sobre el escenario, lo que ha significado su consagración como uno de los mejores cantantes de rock de nuestro tiempo.

Bryan Adams, ganador del premio Grammy, lanzó su nuevo álbum “Shine a Light” el 1 de marzo de 2019 vía Universal Music Group. “Shine a Light” es su decimocuarto disco de estudio y el single que le da nombre al disco. Ha sido coescrito con el cantante y compositor británico Ed Sheeran, y se trata de una gran apertura pop rock para este nuevo álbum.

Sobre este tema, Adams ha declarado: “Conocí a Ed en Dublín este año en uno de sus shows y nos mantuvimos en contacto. Un día le envié un coro que tenía para una idea de la canción que había llamado 'Shine A Light' y le pregunté si estaba interesado en colaborar en él. Recibí un par de versos unos días después, ¡y vaya que deberían escucharlo cantar!”.

"Estoy emocionado de lanzar este nuevo álbum de estudio de 12 temas, que tiene una buena combinación de rock y pop y R&B”, expresó el artista de 59 años. El nuevo álbum también incluye un dúo con la estrella pop estadounidense Jennifer Lopez en el tema “That´s How Strong Our Love Is”. “Trabajar con Jennifer fue un sueño, nuestras voces suenan increíbles juntas”, afirmó Adams.