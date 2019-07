La historia de amor detrás de la ruptura de Alejandro Sanz y Raquel Perera

Alejandro Sanz y Raquel Perera confirmaron su separación a través de un mensaje en sus cuentas de Instagram.

"Decidimos amarnos para siempre y así será. Lo eterno tiene la complejidad y la ventaja de transformar las maneras de amarse en otras direcciones, sin destruir el cariño, la lealtad y la responsabilidad conjunta sobre nuestros hijos", se lee en la publicación.

La historia de amor de Alejandro Sanz y Raquel Perera comenzó en 2007, un año después de que el artista aceptara ser padre de un hijo secreto llamado Alexander, fruto de una infidelidad con su masajista Valeria Rivera, quien reveló que tuvo una relación con él durante siete años a espaldas de la primera esposa del cantante, Jaydy Michel.

Raquel Perera estudió psicología pero terminó especializándose en Comunicación y Marketing. Por una casualidad, llegó a ser la encargada de la agenda de Alejandro Sanz y allí surgió una amistad que luego se convirtió en amor.

La relación entre Sanz y Perera se hizo pública, ambos disfrutaban de uno y del otro en el plano laboral como en el familiar. Hasta que en 2011, corrió un rumor en los medios sobre una infidelidad del cantante con una concursante, de 29 años, del programa “La Voz México”.

Él lo explicó a través de un comunicado: “Me ha sorprendido ver que me relacionan con Jass. Y además que hablen con tanta ligereza, sin tener ni idea del daño que pueden hacer. Es increíble el poco rigor profesional que existe en ese mundillo del chisme. No todos pero muchos son unos irresponsables y unos ineptos. Por supuesto no tengo nada que ver con Jass a la que solo me une una relación profesional y mi convencimiento de que es una gran artista, lo demás son mentiras con no se qué fin. Salud a todos y aquí se muere el tema al menos para mí” sentenció en Twitter.

Luego del escándalo, Alejandro Sanz y Raquel Perera se casaron el 26 de mayo del año 2012 en Barcelona. Fue una sorpresa para todos, incluso para su familia, quienes llegaron al local para celebrar el bautizo del primer hijo de la pareja.

En julio de 2014, la pareja dio la bienvenida a su segundo pequeña llamada Alma que está por cumplir cinco años este mes

Dylan y Alma son el orgullo de sus padres, quienes no dudan en compartir imágenes suyas en sus redes sociales, aunque siempre protegiendo sus rostros.

La revista Corazón publicó que el matrimonio entre el cantante y la empresaria estuvo atravesando una grave crisis a causa de la aparición de una mujer caribeña que habría llegado a la vida del autor de ‘Mi persona favorita’

Raquel Perera no negó una separación en ese entonces, pero con el comunicado en Instagram, pone punto final al amor que sintió por Alejandro Sanz.