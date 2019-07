“EVDLV”: Conoce todas las respuestas de Laura Bozzo

La controvertida presentadora Laura Bozzo estuvo por tercera vez en “El valor de la verdad” frente al periodista Beto Ortiz y reveló sus mayores secretos que mantuvo en vilo a la mayoría de sus seguidores y detractores.

La conductora Laura Bozzo se presentó en el temido sillón rojo junto a un panel integrado por el doctor Otto Cedrón y sus amigos Hugo Vente y Elsa Casas.

Estas son todas las respuestas de Laura Bozzo

- PREGUNTA 1 ¿Cuando supiste que Cristian te era infiel, cogiste un cuchillo para cortarle el ‘pájaro’?

RESPUESTA Sí

VERDAD La conductora reveló que su verdadera intención era asustar a su entonces pareja cuando advirtió que podría serle infiel. En aquella ocasión echó mano de un cuchillo de carnicero que levantó revuelo entre su propio personal de trabajo.





- PREGUNTA 2 ¿Sacaste a Cristian de una Villa Miseria?

RESPUESTA Sí

VERDAD Bozzo indicó que se “enganchó” con el músico a partir de una tragedia familiar que padecía en el momento. El panel que la acompaña en el programa reniega de la relación que ambos mantuvieron, pues según afirmaron nunca les generó “confianza”. “Mi hija lo crucificó antes de conocerlo”, se animó a confesar la mexicano-peruana. Por último, dijo no sentirse arrepentida de haberle comprado un departamento en Buenos Aires.





- PREGUNTA 3 ¿Alguna vez te agredió Cristian físicamente?

RESPUESTA Sí

VERDAD La recordada conductora de ‘Laura en América’ reveló que durante una discusión con Suárez en su departamento de Barranco terminó dándose un empellón contra el armario luego que él la empujara. El doctor Otto Cedrón reveló que sin saberlo, terminó suturándole diez puntos en la cabeza producto del golpe. A él le habían explicado que solo se había golpeado abriendo la puerta. Beto Ortiz cuestionó que ella nunca lo denunciara ante las autoridades, pese a tratarse de una mujer que siempre ha enarbolado la lucha contra los abusos en el hogar.





- PREGUNTA 4 ¿Te pidió Cristian matrimonio siete veces?

RESPUESTA Sí

VERDAD “Yo sabía en el fondo que esa relación no tenia futuro. Yo nunca pensé en la opción del matrimonio”, explicó Laura Bozzo. “Lo que yo tenga es de mis hijas”. Sin embargo, admitió que en la última gala de El Valor de la Verdad a la que asistió hace cinco años pensaba diferente, pues en ese entonces si tenía previsto terminar sus días a su lado.





- PREGUNTA 5 ¿Era Cristian bueno en la cama?

RESPUESTA Sí

VERDAD Bozzo admitió que pese a la pericia en las artes amatorias de Suárez, con el tiempo se perdió el respeto entre ambos al punto que ella debió terminar lo antes posible. Descartó ser “ninfómana”.





- PREGUNTA 6 ¿Sobrevive Cristian pintando casas en Estados Unidos?

RESPUESTA Sí

VERDAD La recordada presentadora de Televisa rememoró algunos episodios de opulencia en la vida pasada de Cristian Suárez, y aseveró que “uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde”.





- PREGUNTA 7 ¿Te fue infiel Cristian con una bailarina en Iquitos?

RESPUESTA Sí

VERDAD La peruano-mexicana explicó que el affaire de su expareja con una danzante brasileña, quien era parte de un elenco que ella misma contrató, significó 'la fisura para que no pueda creer más en el’.





- PREGUNTA 8 ¿Te vengaste de la infidelidad de Cristian, acostándote con otro hombre?

RESPUESTA Sí

VERDAD Bozzo explicó que durante una etapa en la que no estaba segura de su relación decidió entablar una fugaz aventura amorosa con el amigo de uno de sus hermanos. El objetivo era que Cristian Suárez se enterara del encuentro y escarmiente por toda infidelidad que pudiera haber cometido.





- PREGUNTA 9 ¿Intentó Cristian suicidarse por despecho en la Costa Verde?

RESPUESTA Sí

VERDAD La presentadora reveló que luego de los escándalos de infidelidad con su expareja se enteró por boca de él de su intento por quitarse la vida, aunque nunca le quedó claro la veracidad de sus palabras pues siempre se trató de una persona “manipuladora”. Respecto a sus inseguridades, dijo que admite sentirse “fea de cara” pero negó que le moleste ser comparada con el estratega de la selección peruana, Ricardo Gareca.





- PREGUNTA 10 ¿Te escapaste del arresto domiciliario para ir a una fiesta en la casa de la ‘Pepa’ Baldessari?

El panel de invitados decidió tocar el botón para evitar la respuesta.

PREGUNTA DE REPUESTO ¿Te sientes culpable de la muerte de tu mamá?

RESPUESTA Sí

VERDAD Bozzo indicó que a diferencia de su padre, su progenitora no estaba de acuerdo con que la conductora entablara relación con el despacho del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. Mencionó que causó mucho dolor en su familia luego que pasara el reportaje de Zaraí Toledo y su juicio por alimentos al expresidente Alejandro Toledo. Tuvo duras expresiones contra Fernando Olivera.





- PREGUNTA 11 ¿Te pidió la abogada de Vladimiro Montesinos 150 mil dólares para salvarte del arresto?

RESPUESTA Sí

VERDAD Bozzo Rotondo recordó cuando la abogada Estela Valdivia le pidió la cuantiosa suma de dinero para convencer a Matilde Pinchi Pinchi que no la denunciara. “Presa debería estar, es la que más se ha beneficiado con todo”, espetó sobre la expareja de Montesinos.





- PREGUNTA 12 ¿Le regalaste gemelos de diamantes a Vladimiro Montesinos?

RESPUESTA Sí

VERDAD La engreída de Televisa reveló que el suntuoso regalo para el exasesor presidencial le costó entre US$ 12 y 15 mil, pero descartó que le haya ofrecido mayores agasajos en adelante.





- PREGUNTA 13 ¿Es cierto que tienes un saco Channel que solo poseen dos damas de la realeza?

RESPUESTA Sí

VERDAD Elsa Casas reveló que Laura Bozzo posee una prenda que solo tienen integrantes de la realeza de Mónaco y Jordania, con perlas y cristales originales que alcanzan un precio equivalente a un “auto de alta gama”. Por su cuenta, Bozzo dio cuenta de la amistad que la unió con Juan Gabriel a partir de la admiración que el recordado cantante tenía hacia su programa en México. “Soy el personaje más importante de la televisión peruana", aclaró antes de descartar que haya intervenido en la salida de Jaime Bayly de Telemundo.





- PREGUNTA 14 ¿Te hizo regresar Vladimiro Montesinos de un viaje a la selva para que no durmieras con Fujimori?

RESPUESTA Sí

VERDAD Bozzo Rotondo aseguró que su presencia en un viaje de ayuda humanitaria en la frontera con Brasil se convirtió en una ‘competencia de poderes’ entre el dignatario y su asesor, al punto que hicieron regresar la canoa en la que se trasladaban.





- PREGUNTA 15 ¿Pagó US$ 200 mil Telemundo a una periodista peruana para evitar un juicio contra ti?

RESPUESTA Sí

VERDAD La conductora recordó cuando tuvo un ex abrupto con la productora del periodista Álamo Pérez Luna luego que se enfrascaran en una confusa discusión en torno a un episodio de infidelidad. Telemundo intentaba cuidar la imagen del canal ante una posible denuncia por discriminación.





- PREGUNTA 16 ¿Alguna vez te avergonzaste de Cristian?

RESPUESTA Sí

VERDAD Laura Bozzo consideró que Cristian Suárez se equivocó al recordarle en vivo el episodio del ascensor al periodista Nicolás Lúcar, luego que la pareja fuera invitada con engaños para una entrevista.





- PREGUNTA 17 ¿Estabas en la cama con Cristian cuando te llamaron a contarle que te era infiel?

RESPUESTA Sí

VERDAD Bozzo Rotondo recordó que estaba viendo una película junto a su expareja cuando fue llamada por el propio Beto Ortiz para conocer de primera fuente sobre la infidelidad de Suárez. Dijo haberse sentido obnubilada con la noticia y que incluso se negó a sí misma la veracidad del hecho durante varios días.





- PREGUNTA 18 ¿Sientes celos de la actual pareja de Cristian Suárez?

RESPUESTA No

VERDAD “El karma existe y el que lo hace con una lo hace con otra”, reflexionó Bozzo.





- PREGUNTA 19 ¿Te mandó Cristian un WhatsApp pidiéndote un millón de dólares por su silencio?

RESPUESTA Sí

VERDAD La recordada conductora dijo que en ese momento Suárez “pensaba que tenía derecho a algo” luego de terminar su relación, por lo que llevó la captura de su conversación a un notario para que refrendara la veracidad del chantaje. El caso llegó hasta el Ministerio Público y el argentino fue deportado.





- PREGUNTA 20 ¿Crees que Cristian te amó?

RESPUESTA Sí

VERDAD A diferencia de la interrogada, el panel de invitados consideró que ella solo fue querida sinceramente al inicio de su relación.





- PREGUNTA 21 ¿Sigues amando a Cristian Suárez?

RESPUESTA No

VERDAD Laura Bozzo ganó los 50 mil soles de El Valor de la Verdad.

Nota previa

“Este sábado me sentaré por tercera vez en el sillón rojo. Ya saben, a la tercera va la vencida. Por tanto, que se vayan preparando todos los desgraciados”, se le escucha decir a Laura Bozzo en su video compartido.

Así también, la conductora de Televisa afirmó que será la última vez que se confesará en el popular programa.

“Todo lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntarme. Esta será la última vez que me sentare en el sillón rojo”, escribió en la leyenda de su publicación.

Beto Ortiz también dio a conocer la presencia de su colega en su programa con un peculiar mensaje. “Ha regresado recargada y promete lanzar más fuego que un dragón de 'Game of Thrones'. Laura Bozzo hablará y las cabezas rodarán”, expresó el conductor.

Laura Bozzo responderá pregunta íntima sobre Cristian Zuárez

“¿Alguna vez te agredió Cristian físicamente? ¿Te mandó Cristian un Whatsapp pidiéndote un millón de dólares por su silencio? y ¿Era Cristian bueno en la cama?", son algunas de las preguntas que se escucharon en el avance del programa. Laura Bozzo deberá responder con la verdad estas interrogantes para poder llevarse el premio mayor del programa (50 mil soles).

Laura Bozzo le fue infiel a Cristian Zuárez por venganza

Un último avance de “El valor de la verdad” salió a la luz a horas de la emisión del programa. Allí se logra escuchar: “¿Te vengaste de la infidelidad de Cristian acostándote con otro hombre?”. La conductora de televisión lo revalía mostrando detalles en el programa de Beto Ortiz.

Laura exige que no se emita “El valor de la verdad”

Cabe precisar que hace algunas horas, Laura Bozzo hizo un polémico tuit en el que le exigió que Beto Ortiz no transmita la más reciente edición de “El valor de la verdad”, pues consideraba que fue un “error” exponer su vida íntima por tercera vez.

Sin embargo, Beto Ortiz le respondió a la ‘Abogada de los pobres’ para comunicarle que no estaba dispuesto a cancelar la emisión de su programa.

Cristian Zuárez hace grave denuncia contra Laura Bozzo

Cristian Zuárez, el exnovio de Laura Bozzo, aseguró en el programa “Magaly tv, la firme” que la conductora intervino para que él no pudiera ingresar a México, donde tenía que firmar un contrato con Televisa. “Hace un mes viajamos a México para firmar un contrato con Televisa, pero no nos dejaron ingresar. Me propusieron hacer un reality con Adriana, ella aceptó y, cuando llega el momento del viaje y la firma del contrato, en el aeropuerto me tuvieron 9 horas”, relató el intérprete.